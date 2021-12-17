名家論壇》韋安／侯友宜是在「拆彈」還是「玩火」？

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眼看他能安然度過，這次公投帶來危機。然而，由警轉政十多年來，政治調性一向穩健的侯友宜，卻突然以一篇千字表態文，激起軒然大波。
除了引發藍綠攻擊，外界多以侯想爭取中間選民，意圖2024大位等政治謀略和算計解讀。或對臉書中「我思故我在」、「歲月靜好」等語句，調侃奚落。卻忽視，30年的警察生涯，讓侯在槍林彈雨中，養成向來謹慎，安全第一的行為模式，為什麼會有如此反常、驚人之舉？
千字臉書文以及侯對此的後續補充，其實只有兩個重點：「國家、人民利益在黨派之上」；除了藍綠對1218公投，「四個同意」和「四個不同意」之外，提出「經理性、科學論證後，由人民作主的核心價值」的第三種選擇。
而侯友宜如此不顧政治代價的「玩火」之舉，如果理性深入解讀，其真實意涵不外乎：想要拆除「核四政治」，和「能源危機」，這兩顆懸空在臺灣未來天際的「炸彈」。
侯對公投再三表達，「守護人民健康」-反萊豬、「國家安全」-核四重啟、「產業發展」-藻礁三接的立場。不過外界不是充耳不聞，就是假裝不懂。
反萊豬在12月初的10天內，侯友宜三度用具體行動，宣誓「絕不能讓萊豬進來」的立場。比同意或不同意的口號，更為強烈，但仍無法讓黨內挑毛病的「逼表派」滿意。
更為險惡的是，「核四重啟」、「能源危機」兩顆「炸彈」。
核四爭議20年來，從扁政府時期，停建再復工。再到馬政府時期被迫「封存」。儼然已成臺灣社會最重大的政治難題，怎麼可能用一次單純公投來解決？
侯友宜的立場一直沒有改變過，不反對核電，但沒有核安，就不能用核電。核四安全與否，牽扯到物理和社會心理兩個層面。並非靠幾場公投說明會，由民代、挺核意見領袖、少數幾位專家之間的辯論，就能認定，和讓社會大信服。
即使「核四重啟」通過，民進黨政府執政，臺電和原能會，在重啟過程中，「發現」這樣或那樣的「不安全因素」，最後一切都是枉然。
如果換國民黨執政，「核四重啟」則更為麻煩和棘手。為什麼在國民黨全面執政時期，挺核人士口中的「假絕食」者抗爭，就讓馬政府不得不「封存」核四。如果藍營執政，核四以目前的公投形式通過重啟。重啟過程中，激進反核人士流血抗爭、玩真絕食，後果又會怎樣？
當年，幾個高中生「反課綱」，佔領教育部，就讓馬政府不得不收回，實施新課綱的成命。核四這種長期，全民交鋒的爭議性議題，在藍營執政時重啟，更可能引發第二次，類似重佔立法院的太陽花運動。讓台灣社會動蕩，付出更慘重的代價。
不是不能處理核四問題，應該先成立公正可受多數人信服的專家委員會，具體檢核核四安全性過關。再由政府提案公投，由全民決定是否重啟，才有付出最少社會成本，和可能具體重啟的可能性。但負責能源政策的中央為何不作為？反而帶頭，讓國家陷入對立的狀態。
再來看「能源危機」-藻礁三接，這顆未爆彈。台商回流，臺積電等重大投資，勢必造成未來龐大的電力缺口。保護環境（藻礁）、減少燃煤空汙、產業發展之間，形成相互矛盾的怪圈。
1218人民公投選擇，過與不過，都有不同面向重大影響。 臺中市長盧秀燕建議，中央可以做出相關宣示，不會因藻礁公投通過就增加中火燃煤，變相懲罰臺中市民。若真的這樣做，臺中市民也不會同意。
那麼，藻礁公投通過，不要說增加中火的燃煤發電，為了維持現在的已極為緊張的電力供給，電要從哪裡來？中火可以減少燃煤，減少空汚嗎？以核四重啟來彌補電力缺口，從之上的分析中，簡直是天方夜譚和緩不濟急。
侯友宜大膽提出，「國家、人民利益在黨派之上」，「經理性、科學論證後，由人民作主的（公投）核心價值」，做最後的表態和呼籲。想用一己之力，拆除「核四政治」，和「能源危機」這兩顆重磅「炸彈」。
侯甘願冒著極大的政治風險，來「玩火」也在所不惜，就像他當年衝向的槍戰現場一樣。臺灣人懂不懂，接不接受，領不領情？1218公投的結果即將揭曉，他已盡到最後一分力氣，為國家，為台灣再拼最後一把。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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