張文宏：這個冬季將是全球最後一個疫情寒冬

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張文宏表示，世衛組織（WHO）專家小組會議提出，當前仍需要依賴廣泛實施公共衛生限制措施，同時完成疫苗的加強接種，特別是未接種疫苗者需要一起加入疫苗接種行列，才能應付Omicron變種病毒的廣泛傳播風險。
他指出，從WHO的專家共識意見可看出，中國實施的動態清零策略，也就是PHSM（公共衛生和社會措施）已經被國際「廣泛採納用於當前奧密克戎（Omicron變種病毒）的應對」。
張文宏說，「動態清零能力」是當前最關鍵的公共衛生策略。近期長三角、珠三角、西北地區頻頻出現Delta變種病毒的散發與局部爆發病例，但中國的動態清零策略已被證實，使用4週左右時間即可控制疫情。
他表示，研究已證實，中國的第3劑接種仍能保留對Omicron及Delta變種病毒的的中和作用，具備降低重症病例發生的潛力。而中國後續的第3劑疫苗優化接種策略在今年可望全面完成，與國際社會共同進入2022年。
張文宏表示，誠如WHO代表16日所說，全球範圍內在2022年有能力與信心控制COVID-19的流行，逐漸回歸正常生活。
他提到，這個冬季和春節，「我們將和國際社會一起度過最後一個寒冷的冬季，我們終會撥開雲霧見天日，守得雲開見月明」。（編輯：周慧盈）1101217