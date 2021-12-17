拜登警告未接種者將臨暗黑冬季　全美確診激增

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美國高層衛生官員引述疾病管制暨預防中心（CDC）最新分析模型警告，COVID-19疫情的Omicron變異株最快恐明年1月在美大流行，屆時恐與Delta、流感三方夾擊演變成疫情完美風暴。
據紐時資料庫統計，全美平均的單日新增確診已超過12萬例，較兩週前增加40%，更比11月初高70%。美國疫情才剛邁過累計確診5000萬例、染疫病死逾80萬兩大里程，但專家表示Omicron很可能再讓疫情曲線暴增，特別耶誕與新年假期民眾旅行和家庭室內聚會變多。
美國疫情復燃目前大多為東北與五大湖周邊。康乃狄克州目前單日新增平均都在2600多例，遠高於11月初時的330例，羅德島的感染率更居全美之冠，密西根、印第安納、俄亥俄、賓夕法尼亞等州則染疫住院率最高。
聯邦醫護人員已被派往一些疫情熱點的州支援早已精疲力竭的當地醫護，目前全美染疫住院6萬8000人雖遠低於去年冬天時的高峰，但也比兩週前增加21%。
截至今天，紐約市的平均單日新增確診達3700例，是4月初以來僅見，紐約州的確診也直線飆升，今天單日新增超過1萬8000例。
住在紐約皇后區擔任教職的甘契爾（Sarah Gancher）表示，她有8名已完整接種的友人本週確診，讓她嚇壞。甘契爾說她已取消好幾個本週排定的假日聚會，現在也開始擔心年底搭機返回加州省親恐不安全。
綜合路透與法新社報導，美國總統拜登今天警告，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron在美國擴散將更為快速，伺機於寒冬時節為沒打疫苗者帶來重症和死亡。
拜登說：「唯一能真正保護你的，就是打疫苗。」他預期「嚴冬的重症和死亡」正等著未接種疫苗的人，再次強調尚未接種的人趕快接種、已接種者去打追加劑，兩者都很重要。
拜登談話前，白宮副發言人尚皮耶（Karine Jean Pierre）表示行政部門當下還不打算採取特別限制措施，仍聚焦疫苗施打作業。
七大工業國集團（G7）衛生部長會議今天呼籲國際合作以因應Omicron，稱其為「目前全球公共衛生最大威脅」。
由Omicron帶來的疫情已在全球擴散，有更多歐洲國家正在實施旅行管制。
全球疫情受創最深的美國，根據疾病管制暨預防中心（CDC）數字，目前平均每天約新增1150人感染COVID-19不治。（譯者：紀錦玲、陳亦偉）1101217