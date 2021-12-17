懷孕到底能不能泡溫泉？網掀論戰　醫師：這些人別泡湯

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，「泡湯一次可以泡多久」、「泡湯完是否需補充水份」，也是不少民眾關心的注意事項，不過現在民眾泡湯常識普及，大多都知道溫泉不是泡愈久愈好，泡15分鐘就應起身活動，且泡湯前後也要適時補充水份。
最常引發網路論戰的則是孕婦到底能不能泡溫泉，不少網友擔心泡溫泉會影響胎兒發育，甚至有緊張的準媽咪上網發問：「不知懷孕4週的狀況下泡湯..怎麼辦」。知名婦產科醫師蘇怡寧過去就曾在粉專闢謠，30幾年前的日本溫泉法確實明文建議孕婦不宜泡溫泉，但並無相關學術論文或研究證實，孕婦泡溫泉會導致流產、早產或胎兒畸形。
日本在2014年已修正溫泉法，將孕婦不宜泡溫泉的警語拿掉，推測早年禁止孕婦泡溫泉，主要是擔心浴池地板濕答答、加上溫泉成分容易腳滑，對孕婦來說滑倒風險高。蘇怡寧認為，只要泡湯環境安全、水質乾淨、空氣流通，且水溫舒適在40度以內，一般是沒有問題的。
婦產科醫師陳敏龍也曾指出，問診時經常遇到「懷孕可不可以泡溫泉」的問題，他建議可「洗」溫泉取代「泡」溫泉，懷孕時體內荷爾蒙變化，免疫系統會下降、陰道內酸鹼度改變，應避免會陰部細菌或黴菌感染，若是與其他人共浴的溫泉，受到感染的機率增加，因此部分醫師才會不建議孕婦去「泡」溫泉。
此外，由於孕婦的心肺負擔較大，加上大部分孕婦有輕微貧血、容易頭暈的狀況，因此建議15至20分鐘就要離開浴室，呼吸新鮮空氣。要注意的是，若是屬於高危險妊娠或是懷多胞胎的孕婦，則不建議泡溫泉。