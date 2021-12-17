安倍談「台灣有事」　中國駐日本大使怒批：故意挑釁

日本前首相安倍晉三，近日一番「台灣有事」（有緊急狀況），可能成為日本可動用集體自衛權之危機狀況的言論，引發北京不滿，但安倍仍表示會繼續說該說的話。對於安倍的言論，中國駐日本大使孔鉉佑16日痛批，這是對中國主權的故意挑釁，中方絕不會接受。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-12-17 12:11:21
根據日本《共同社》報導，孔鉉佑16日應邀在其「放送協議會」上演講，提到明年就是中日邦交正常化的50週年，應該是新的出發點，好構建穩定的中日關係，但前提是日方須恪守「一個中國原則，而台灣問題則是當中最重要且敏感的問題，只要走錯一步就可能造成無法挽回的影響，呼籲日本不要介入涉台議題。
至於美國等國家宣布，要對明年2月的北京冬奧實施外交抵制，孔鉉佑則指責是「以中國人權為由的政治作秀」，日本應該明確反對將體育運動政治化，並抱持對中國支持東京奧運的善意，來做後續應對。
此外，孔鉉佑也批評了岸田政府出於中國威脅論而加強經濟安全的政策，還說若日本在經濟領域也與美國步調一致，則日方的對中政策也會陷入迷途。
最後在提問環節時，孔鉉佑也就人權問題強調，中國雖非完美的國家，但也不允許美國對中國擺出一副指手畫腳「說教」姿態。