新住民演員來宣導！基隆移民署與民團攜手推廣打疫苗

《四方報》報導，隨著Omicron變異株疫情在國際延燒，政府積極推廣疫苗覆蓋率。日前應基隆市「台灣頭國際文化交流協會」舉辦大會之際，移民署北區事務大隊基隆市專勤隊宣導移民署秉持「不通報、不查處、不收費、不管制」的四不原則，鼓勵新住民和移工去接種。會中與新住民透過網路直播方式來回答疑慮，其中有名印尼籍移工阿蒂（化名）指出，之前有聽朋友說過但大家都不敢出面，現在透過直播確認不會抓，將會「揪團」來施打。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-17 17:57:00
曾獲得金鐘獎第51屆最佳新進演員的越南籍新住民阮氏翠恆當時也在場，共同向新住民朋友宣導，強力推廣政策。現階段不論是失聯移工或在臺逾期的外來人口，都可以到指定接種站或醫療院所免費接種疫苗；若沒有身分證明文件，也可以與相關民間團體聯繫，再依通知到指定處所施打。希望所有外來人口儘速完成疫苗接種，共同對抗COVID-19，保護境內全體人民的健康。
內政部移民署推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案」，移民署北區事務大隊基隆市專勤隊與基隆市政府衛生局及轄內民間團體合作，協助安排至指定醫療院所施打疫苗，由民間社團組織擔任第一線窗口，協助造冊及加強宣導，讓逾期外來人口能夠安心出面接種疫苗。基隆市專勤隊隊長吳鈞城表示，為協助外來人口安心接種 COVID- 19 疫苗，共同維護境內所有人民健康。專案詳細資訊，可上移民署網站「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案專區」查詢，或逕洽移民署各縣市專勤隊或服務站，或者是撥打勞動部1955專線諮詢。
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