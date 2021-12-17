公投前夕 新北、桃園年輕世代合體：籲年輕人出來投票
1218公投前夕，爭取民進黨新北市議員提名的卓冠廷，今（17）日與桃園市議員黃家齊、彭俊豪及有意爭取民進黨桃園市議員提名的桃園市副發言人卓芷戎等人合體，在新北鶯歌和桃園交界的桃鶯路和大仁路口，宣講「四個不同意」。
記者陳志仁／新北報導
2021-12-17 12:24:12
卓冠廷表示，新北、桃園的年輕世代一起出來呼籲，告訴大家明天公投對台灣未來的重要性，「核四重啟」與「三接遷移」對新北和桃園都有非常大的影響；尤其新北市已經有核一、核二廠，新北市民不可能接受安全有疑慮的核四廠，而四個公投更是影響到全台灣，不限於單一個縣市而已。
黃家齊則向年輕人喊話，因為這次公投下修到18歲就可以投票，這次公投攸關到台灣未來50年的發展，對年輕人來說才特別重要；呼籲18到20歲的年輕朋友，這次公投應該勇於出來，投下神聖的一票，也邀請同學朋友們一起來投下四個不同意，台灣才不會繼續亂下去。
一大早從中壢拚過來一起站路口的彭俊豪，也跟鄉親們拜託，1218公投是非常重要的一刻，影響台灣未來的走向，考驗我們能不能跟國際接軌；今早也特別請假的桃園市副發言人卓芷戎，也拿著公投四個不同意的手舉牌，和卓冠廷、黃家齊、彭俊豪一起站路口，熱情的跟鄉親揮手。
年輕世代的熱情，也感動了路過的民眾，有位小姐還特地買了能量飲料給大家補充體力，給加油打氣，也讓卓冠廷、黃家齊、彭俊豪都受到鼓勵；相信民眾的熱情，和民進黨最近向人民宣講的努力，會讓公投的結果，能符合台灣能源轉型、經濟發展與國際接軌的未來需求。