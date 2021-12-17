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「貼紙傳情」文化超吸睛！明道大學辦泰國情人節

▲來自泰國的史維娜同學表演了泰北的傳統舞蹈「蠟燭舞」，她說蠟燭舞通常是在歡迎貴賓及重大節日時表演，蠟燭代表著月亮與希望，舞者都是少女，手執蠟燭在黑暗中以燭光組成多種圖案，搖曳的燭光非常有藝術感。（圖／明道大學提供）
▲來自泰國的史維娜同學表演了泰北的傳統舞蹈「蠟燭舞」，她說蠟燭舞通常是在歡迎貴賓及重大節日時表演，蠟燭代表著月亮與希望，舞者都是少女，手執蠟燭在黑暗中以燭光組成多種圖案，搖曳的燭光非常有藝術感。（圖／明道大學提供）

記者賴正琳/綜合報導

2021-12-17 17:14:00

《四方報》報導，隨著台灣的疫情逐漸受到控制，明道大學的泰國同學們特別在學校的蠡澤湖畔舉辦水燈節活動，分享泰國傳統文化，同時感恩許多人在疫情期間對無法返家的外籍生的關懷與照顧，並祈求疫情和壞運氣都隨著水燈快快漂走。現場氣氛熱烈，讓台灣人也感受到美麗的泰國節慶文化。

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在泰國，水燈節是極具傳統風味的慶典，年輕情侶攜手到河邊，一起將擺滿了鮮花的水燈放入河中，祈求愛情長久圓滿，因此水燈節也被稱為「泰國情人節」，是泰國最浪漫美麗的節日。而在學校還有新穎的特殊文化「貼紙傳情」，學生們會用各式各樣的愛心型貼紙去貼喜歡的人，也可以貼給好朋友及老師，或任何在學校裡想貼的人，所以看貼紙數能夠知道誰是校園中的人氣王。這文化也在本次的泰國水燈節中登場，讓明道大學的學生們玩得十分開心。

明道大學國際學生聯誼社副社長那柏拉指出，台灣人最熟知的泰國節慶活動是潑水節，其實水燈節也是泰國非常重要的傳統節慶。將香蕉葉疊成蓮花型的小船，並插上鮮花、點著香燭放在水上漂流，表示對佛祖和水神的感激；及將前一年所犯的過錯洗滌乾淨，五顏六色的水燈漂浮在河上，象徵著希望及對未來幸福美好的祈願。

而參加節慶且來自泰國的史維娜同學說，「原本以為只有在泰國才有放水燈的傳統，跟國際學生聯誼社的同學們聊天後發現，東南亞許多國家如馬來西亞、柬埔寨、緬甸等，也有放水燈的傳統。」史維娜在當晚表演了泰北的傳統舞蹈「蠟燭舞」，她表示蠟燭舞通常是在歡迎貴賓及重大節日時表演，蠟燭代表著月亮與希望，舞者都是少女，手執蠟燭在黑暗中以燭光組成多種圖案，搖曳的燭光非常有藝術感。

泰國的水燈節活動以泰北地區的規模最盛大，每年在水燈節的這三天，當地居民及許多旅客會聚集在萍河施放水燈及天燈，非常熱鬧。而這幾年倡導環保，所以出現了許多使用麵包等天然材料做成的水燈，既能滿足過節的氣氛也符合環保。

目前明道大學校園裡有500位來自16個國家及地區的外國學生，明道大學發言人指出，透過辦理開齋節、女兒節、潑水節到水燈節等，展現明道校園裡的多元，也希望透過參與不同國家的慶典活動，讓師生能體驗與欣賞不同族群的文化，學習尊重與包容，培養與國際接軌的軟實力。過往明道大學已辦過數次水燈節慶祝活動，多年來迴響熱烈，讓學生們互相交流文化。

▲現場氣氛熱烈，讓台灣人也感受到美麗的泰國節慶文化。（圖／明道大學提供）
▲現場氣氛熱烈，讓台灣人也感受到美麗的泰國節慶文化。（圖／明道大學提供）

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