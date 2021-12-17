「貼紙傳情」文化超吸睛！明道大學辦泰國情人節

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明道大學國際學生聯誼社副社長那柏拉指出，台灣人最熟知的泰國節慶活動是潑水節，其實水燈節也是泰國非常重要的傳統節慶。將香蕉葉疊成蓮花型的小船，並插上鮮花、點著香燭放在水上漂流，表示對佛祖和水神的感激；及將前一年所犯的過錯洗滌乾淨，五顏六色的水燈漂浮在河上，象徵著希望及對未來幸福美好的祈願。
而參加節慶且來自泰國的史維娜同學說，「原本以為只有在泰國才有放水燈的傳統，跟國際學生聯誼社的同學們聊天後發現，東南亞許多國家如馬來西亞、柬埔寨、緬甸等，也有放水燈的傳統。」史維娜在當晚表演了泰北的傳統舞蹈「蠟燭舞」，她表示蠟燭舞通常是在歡迎貴賓及重大節日時表演，蠟燭代表著月亮與希望，舞者都是少女，手執蠟燭在黑暗中以燭光組成多種圖案，搖曳的燭光非常有藝術感。
泰國的水燈節活動以泰北地區的規模最盛大，每年在水燈節的這三天，當地居民及許多旅客會聚集在萍河施放水燈及天燈，非常熱鬧。而這幾年倡導環保，所以出現了許多使用麵包等天然材料做成的水燈，既能滿足過節的氣氛也符合環保。
目前明道大學校園裡有500位來自16個國家及地區的外國學生，明道大學發言人指出，透過辦理開齋節、女兒節、潑水節到水燈節等，展現明道校園裡的多元，也希望透過參與不同國家的慶典活動，讓師生能體驗與欣賞不同族群的文化，學習尊重與包容，培養與國際接軌的軟實力。過往明道大學已辦過數次水燈節慶祝活動，多年來迴響熱烈，讓學生們互相交流文化。