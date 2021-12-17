公投倒數　林志誠偕王瑞德前進岡山文賢早市

四大公投進入倒數關鍵24小時，民進黨全體奮力衝刺催票，高雄市議員擬參選人林志誠今（17）日則偕資深媒體人王瑞德深入岡山地區最大市場文賢早市掃街宣講，強調此次公投背後充斥國共亂台算計，懇請民眾一起拉票衝出四個不同意，讓北高雄「民主聖地」岡山開出漂亮好成績，幫助台灣打贏關鍵一役。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-17 12:46:16
面對這場攸關台灣未來的公投，前民進黨高雄市黨部執行長、大岡山地區議員擬參選人林志誠把握最後24小時黃金時間，特別邀請媒體人王瑞德南下齊赴文賢早市掃街，請託鄉親明天一定要用手中公投票決定台灣未來，往來民眾也不時朝二人喊出「四個不同意」口號，給予熱情回應。
林志誠指出，這四項公投是左右國家發展最重要的議題，「反美豬」將重創台美貿易關係，「公投綁大選」會讓台灣重回2018年選務亂象，「重啟核四」與「三接遷移」更會影響供電平衡、能源轉型、產業佈局及南部空氣品質等，每一項通過都將對台灣造成嚴重甚至不可逆的衝擊，希望讓民眾更了解這場公投的意義，呼籲每一位鄉親都要出門投下不同意票，為台灣未來盡一份力。
王瑞德則強調，大家只要稍微認真檢視一下正、反方的論述，就會發現這四項公投完全沒有投同意票的道理，某些人刻意用片面、錯假的資訊誤導民眾，不但是拿台灣的未來來開玩笑，背後更可能隱藏國共擾亂台灣、孤立台灣的算計，懇請大家除了出門投票，也要扮演「台灣隊代言人」，團結催出親朋好友手中每一張不同意票，展現台灣人捍衛民主、走向國際的決心。