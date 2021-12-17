25歲樂天女神扛下跨年主持 粉絲自備「成人紙尿褲」上陣
樂天女孩籃籃除了與浩角翔起一起主持節目《綜藝新時代》之外，3人這次也扛下「高雄跨年蓬萊舞台」主持棒，事實上，今年是籃籃首次主持跨年舞台，年僅25歲的她，坦言面對台下的觀眾不會很緊張，因為與浩角翔起都有一定的默契，她今（17）日出席卡司公布記者會時，爆料有粉絲為了見她，已經準備好「成人紙尿褲」特地南下支持。
記者侯家瑜/台北報導
2021-12-17 13:31:06
由於浩角翔起在節目上時常與胡瓜合作，籃籃就被問到這次主持是否已經取代胡瓜，她謙虛地說：「我不敢，因為瓜哥算是我的前輩，非常資深的師傅，我的級數還沒有到那裡，所以沒辦法與他相提並論。」浩角翔起也爆料籃籃的粉絲非常多，時常錄影錄到一半，就會看到周圍有許多台攝影機。而這次籃籃首次站上大舞台主持，粉絲也會南下力挺，她透露：「我有號召台北的粉絲要下高雄，他們還已經準備好成人紙尿褲，會從早上等到半夜，再到我們主持完，他們也不會出去，因為一離開就會回不來。」
今年高雄跨年也找來瑤瑤（郭書瑤）獨家演出，戰袍部分備受關注，被問到會不會因為布料太少而擔心被冷到，她自信表示每年都沒有因此感冒：「我比較不怕冷，但風很大的話我會擔心聲音受到影響，會很難控制。」也透露每次都沒有貼暖暖包，但還是會先做好萬全的準備。另外，貼心的瑤瑤還會事前替舞者們煮熱紅酒，讓他們可以在上台前好好暖身：「這樣能讓他們比較嗨，這是我們的小撇步。」但由於自己要唱歌怕糖分會卡痰，所以只會喝無糖的薑茶來取暖。