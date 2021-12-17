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日版《華燈初上》媽媽更威!牛郎賣曖昧賺3億　家裡蓋酒吧

▲「日本第一男公關／牛郎）羅蘭（左）賣藝不賣身的經營方式，與《華燈初上》限賣曖昧有異曲同工之妙。（圖／羅蘭IG、Netflix）
▲「日本第一男公關／牛郎）羅蘭（左）賣藝不賣身的經營方式，與《華燈初上》限賣曖昧有異曲同工之妙。（圖／羅蘭IG、Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-12-17 13:15:17｜2021-12-17 13:34:44

日本YouTuber三原慧悟發想新單元，開箱豪宅首集來賓請到第一牛郎羅蘭（Roland），羅蘭家裝潢走極簡設計，幾乎以黑白兩色為基礎色調，除了基本的浴室、客廳與廚房等空間，更設有專屬酒吧。向來只賣藝不賣身的羅蘭，更提到經營手法，獨特的理念彷彿日版《華燈初上》。

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▲羅蘭年收3億，賺到豪宅，內部裝潢走「極簡奢華風」。（圖／三原JAPAN Sanyuan_JAPAN YouTube）
▲羅蘭年收3億購入豪宅，內部裝潢走「極簡奢華風」。（圖／三原JAPAN Sanyuan_JAPAN YouTube）
羅蘭家大門一開，映入眼簾的是暖爐，他解釋日本冬天很冷，雖然可以使用暖氣，但暖氣太乾對皮膚不好，所以乾脆建造一個暖爐。他家360度幾乎都是鏡子，羅蘭自信表示：「因為我很喜歡自己。」至於為何裝潢極簡，他笑說：「我想要靠自己的魅力來取勝，所以不想弄的太豪華。」

他家除了客廳、廚房、廁所等基本空間，更設有露天浴室，還有彷彿百貨公司的更衣間、酒吧，值得一提的是，羅蘭只有一件西裝跟鞋子，他解釋只買一件的話，才會珍惜使用，「我覺得只要有一個重要的就好了，穿同樣的衣服才知道體型的變化，也能用同樣的心態去面對工作」。

羅蘭是日本公關史上收入最高的男公關，年薪約3億日元左右，但他透露曾苦過，還是基層時1個月薪水只有8萬日幣，但光是房租就要6萬，剩的2萬有一半要繳電信費、餐費，所以他幾乎都以超商特價的麵包果腹，「那時候的回憶都是肚子好餓，覺得自己很可悲，旁邊的人也都唱衰我不會紅，我就一直被這樣講過來，成了第一公關」。

羅蘭聊到公關都是給客人選，但他想握有主導權，堅持要自己來決定客人，「因為我不想壓低自己身價」，高姿態起初不受歡迎，但羅蘭說：「我就是不喜歡委屈求全，所以一邊咬著麵包，一邊貫徹信念。就是一種直覺啊，像我們這樣的人，被否定才會更加熱血沸騰不是嗎？」

▲羅蘭做事不喜歡被規則束縛，堅持做自己。（圖／三原JAPAN Sanyuan_JAPAN YouTube）
▲羅蘭做事不喜歡被規則束縛，堅持做自己。（圖／三原JAPAN Sanyuan_JAPAN YouTube）
台灣影集《華燈初上》講述日式酒店小姐們的愛恨情仇之外，「限賣曖昧」更是酒店「光」特有的行銷模式；這跟羅蘭「賣藝不賣身」、不靠陪睡賺錢，僅用三寸不爛之舌討女客人歡心的方式不謀而合，他也分享身為第一公關的經營祕訣，表示：「有一個很明確的理由，賈伯斯說過『你要撩女生的時候，如果對手送上10朵玫瑰花，你會送15朵嗎？』如果你這樣想你就贏不了，你必須提供嶄新的內容，做出差別才行。」他坦言比起賺多少，更追求獨特性，「雖然我是想成為第一名，但我不想當只是比別人優秀一點的第一名，我要的是壓倒性的，這是其他公關沒辦法成為傳說的理由」。

影片最後，羅蘭回憶初次訪台時，台灣人的溫暖對待讓他記憶深刻，表示不只是想再去台灣，有打算置產買房念頭，也聊到日本311地震時，台灣出錢相救，以及台灣缺疫苗時，日本大方贈與的特別關係，讓他更加喜歡台灣。

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