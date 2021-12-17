日版《華燈初上》媽媽更威!牛郎賣曖昧賺3億　家裡蓋酒吧

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他家除了客廳、廚房、廁所等基本空間，更設有露天浴室，還有彷彿百貨公司的更衣間、酒吧，值得一提的是，羅蘭只有一件西裝跟鞋子，他解釋只買一件的話，才會珍惜使用，「我覺得只要有一個重要的就好了，穿同樣的衣服才知道體型的變化，也能用同樣的心態去面對工作」。
羅蘭是日本公關史上收入最高的男公關，年薪約3億日元左右，但他透露曾苦過，還是基層時1個月薪水只有8萬日幣，但光是房租就要6萬，剩的2萬有一半要繳電信費、餐費，所以他幾乎都以超商特價的麵包果腹，「那時候的回憶都是肚子好餓，覺得自己很可悲，旁邊的人也都唱衰我不會紅，我就一直被這樣講過來，成了第一公關」。
羅蘭聊到公關都是給客人選，但他想握有主導權，堅持要自己來決定客人，「因為我不想壓低自己身價」，高姿態起初不受歡迎，但羅蘭說：「我就是不喜歡委屈求全，所以一邊咬著麵包，一邊貫徹信念。就是一種直覺啊，像我們這樣的人，被否定才會更加熱血沸騰不是嗎？」
台灣影集《華燈初上》講述日式酒店小姐們的愛恨情仇之外，「限賣曖昧」更是酒店「光」特有的行銷模式；這跟羅蘭「賣藝不賣身」、不靠陪睡賺錢，僅用三寸不爛之舌討女客人歡心的方式不謀而合，他也分享身為第一公關的經營祕訣，表示：「有一個很明確的理由，賈伯斯說過『你要撩女生的時候，如果對手送上10朵玫瑰花，你會送15朵嗎？』如果你這樣想你就贏不了，你必須提供嶄新的內容，做出差別才行。」他坦言比起賺多少，更追求獨特性，「雖然我是想成為第一名，但我不想當只是比別人優秀一點的第一名，我要的是壓倒性的，這是其他公關沒辦法成為傳說的理由」。
影片最後，羅蘭回憶初次訪台時，台灣人的溫暖對待讓他記憶深刻，表示不只是想再去台灣，有打算置產買房念頭，也聊到日本311地震時，台灣出錢相救，以及台灣缺疫苗時，日本大方贈與的特別關係，讓他更加喜歡台灣。
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