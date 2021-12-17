進站不掃實聯制還推人！自家員工爆衝突 台鐵：將懲處
台鐵苗栗站於上（11）月23日晚間，兩位鐵路局員工進車站時，不願配合掃防疫實聯制QRcode，因此與站務員爆發口角，最後更拉扯推擠，演變成肢體衝突。事後雙方本已有意和解，但動手的兩位員工卻缺席和解會議，讓站務員憤而決定提告。對於這起自家人的矛盾，台鐵表示尊重當事人提告的意願，另外會針對違反防疫規定的行為給予行政懲處。
編輯中心/綜合報導
2021-12-17 13:48:06｜2021-12-17 13:49:39
據了解，這件事情發生在11月23日晚間10點左右，當時有5位台鐵員工準備進站搭車，穿著橘色上衣的李姓站務員要求一行人掃防疫實聯制QRcode，結果有兩位男子不願配合，雙方因而發生口角。雖然其他員工在旁勸架，爭執仍舊越來越激烈，李姓站務員還被推擠去角落撞牆。
鐵路警察當天將雙方帶回製作筆錄，而動手打人的兩位員工表達希望和解，雙方協調後也已經同意。不料，和解調解會上那兩位員工又無故缺席，李姓站務員自覺受辱，於是決定提告，影片也於今天流傳在網路上。
對此，台鐵表示絕對肯定站務員落實防疫措施的作為，希望無論是乘客或是自家員工，都要遵守站務員指示。另外對於自家人和解不成，台鐵表示尊重當事人提告的部分，同時將會針對違反防疫行為的部分，給予兩人行政懲處。（編輯：倪浩軒）