認識新住民香草文化！台中移民署慶國際移民節

《四方報》報導，我國的移民節即將在12月18日登場，而台灣吸引了世界各地不同族群的人移民至此，舉凡我們生活中的家人、朋友、喜歡的餐廳和喜歡的用品，都有多元文化融入其中。移民署台中市第一服務站在移民節前夕，邀請新住民及其家人，一起來認識東南亞特殊的香草文化。
記者賴正琳/綜合報導
2021-12-17 17:27:00
如果有機會在假日走訪東協廣場，會看到桌上充滿著一盤又一盤的野菜拼盤，不管是炸春捲、烤肉米線或是河粉，若少了野菜拼盤，就少了個道地的滋味。中華民國優質家庭教育發展促進會的理事長蔡秀綢表示，這些香草味道各有不同，有的可以降火氣，有的可以保養皮膚，但在傳統市場上卻不容易買到。因此理事長決定邀請新住民及其子女們一起來種植香草植物，讓跨海而來的大家都可以吃到思念的家鄉味，又能推廣香草文化。
來台多年的越南配偶翠鶯表示，為了避免吃到有非洲豬瘟病毒的豬肉，現在想吃豬肉都會自己去市場上買有產銷履歷的豬肉最安心，最喜歡在吃肉的時候配上薄荷跟魚腥草，不管是包在春捲裡或涼拌吃都非常好吃。
一開始在台灣吃的時候還會被旁人嫌棄味道太重，但隨著大眾對東南亞料理的接受度越來越高，國人也漸漸可以體會東南亞美食的特色。其實，不論是沙拉、燉菜、配菜或醬汁，香草可以說是亞洲料理不可或缺的重要角色。 其中一些香草如香茅、羅勒和高良薑遍及世界各地，而有些香草則是來自東南亞的特殊風味。
服務站站主任周佑仁說：「各種多元文化已經融入我們的日常生活中，即使來自四方，都同樣在這塊土地上成長壯大，早已不分你我，都是一家人。」鼓勵在座的新住民朋友，為了自己及家人的健康，疫苗打兩劑，提高防禦能力；今年移民節當天為公投日，也提醒在座學員，拒絕賄選，珍惜選票，不買票不賣票，若發現有疑似賄選情事，可撥打檢舉電話0800-024-099，祝大家可以有一個愉快的移民節跟聖誕佳節。