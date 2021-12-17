拚公投四個都同意！國民黨：小心民進黨十大賤招

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黃子哲並指出，訴諸訴訟，民眾諷刺民進黨四大公投昨是今非的立場，民進黨竟用訴訟手段想讓民眾噤聲。恐嚇招，公投結果還未揭曉，民進黨政府竟在意見書上稱「反萊豬公投通過與否，均不影響農委會109年9月7日公告效力」，公然恐嚇人民。假訊息招，利用張忠謀的照片P上民進黨的公投口號，民進黨立委許智傑還大肆宣傳使用，此外，網上出現大量「歐盟因為反萊豬被WHO罰款」、「三接沒蓋在藻礁上」等假訊息，民進黨故意混淆視聽，擾亂人民投票。
至於謊言招，蔡英文「昨天山盟海誓，現在通通不是」，農委會主委陳吉仲稱「豬吃萊劑如人吃保健食品」、民進黨稱「藻礁已永存」等，用荒謬謊言欺騙人民。他質疑，行政院政委唐鳳參加民主峰會時拿台灣反制假訊息來說嘴，但民進黨政府就是假訊息的頭頭，把傷害民主的事情當政績，公投前的假訊息、奧步、賤招不斷，唐鳳應該出來講講話。
鄭照新則指出，民進黨不騙、不說謊就不知道怎麼宣傳公投，也凸顯其對公投內容沒有信心，只能用謊話、奧步的方式來欺騙人民，民主進步黨已經不是政黨而是詐騙集團。這場公投不是政黨對決，而是事實真相與謊言的對決，大家不出來投票等於放任謊言、謠言可以繼續取得勝利，也是鼓勵所有政黨只有說謊才能取得勝利。他列舉教唆招，民進黨台中市黨部主委、市議員李天生於宮廟門口公投宣講時，竟然直接教唆民眾，告訴你的鄰居「投同意票的不用去」，根本是忽視、不尊重人民權利的反民主方式。
鄭照新並指出，民進黨的艷舞招，蔡政府花了5800萬的經費進行一場不對秤的公投選舉，應該聽辣台妹的公投論述，結果是看辣妹，民進黨將公投宣講變成物化女性的現場，有失莊重。國家機器招，行政院前發言人丁怡銘為了反對公投，謊稱皇家傳承牛肉麵店使用美國萊牛；國防部的空軍一號載蔡英文到處宣講公投，在立法院備詢時還說有政治目的、不需要回答，民進黨運用國家機器、破壞中立，進行反公投宣傳的作為。假圖招，惡意改造國民黨文宣品，將四個同意改為四個不同意，誤導民眾。便當招，民進黨通過發放豪華便當與遊覽車營造場場爆滿假象。他強調，這次公投更是反謊言公投、反謠言公投、反詐騙公投，只有四個同意，才能讓政府學會用事實、真相向人民負責，而非用謊言欺騙大眾，用愚民手段讓人民陷入愚昧之中。