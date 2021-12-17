林心如重返《華燈》傷心地　憶起遭鳳小岳背叛爆哭

熱播台劇《華燈初上》創下收視好評，由五月天阿信演唱的主題曲《月亮代表我的心》、告五人的片尾曲《好不容易》也成功收服劇迷的心。告五人順勢邀請「蘿絲媽媽」林心如跨刀演出MV，沒想到拍攝地竟然是劇裡「蘇媽媽」楊謹華的家裡，也就是楊與鳳小岳偷情的地點，慘遭背叛的林心如被笑說根本是重返傷心地，配合MV劇情爆哭非常自然。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲告五人看《華燈初上》蘿絲媽媽的情傷湧靈感，創作出分手情歌《好不容易》。（圖／相信音樂）

▲林心如跨刀拍攝告五人的新歌《好不容易》MV。（圖／相信音樂提供）

鮮少參演他人MV的林心如，闊別5年演出MV，在繁忙行程之下仍義不容辭相挺，讓「追劇小粉絲」的告五人十分感動，興奮地說：「能夠請到她，我們真是『三生不知道幾個幸』，真的很榮幸！」有趣的是，這次MV拍攝地點湊巧選在《華燈初上》楊謹華的家，林心如前一天看到地址就認出來，還興奮地和楊謹華確認劇中的「住家樓層」，開心表示「那我們應該就是去妳家拍喔！」





告五人為了《華燈》量身訂做新歌，搶先看過部分劇情，對林心如飾演的「蘿絲媽媽」分手戲特別有感，負責詞曲創作的主唱雲安說道：「我們那時就想寫一首屬於告五人的分手式情歌，然後要寫得隱晦一些，所以用了『滴答』2個字，它可以雨聲，也可以是時間流逝的感覺。」主唱犬青則透露演唱這首歌難度不小，「這是一首很耗費體力的歌，不過我想如果在KTV唱，是很能釋放壓力的歌曲，我每次唱完都有這種暢快的感覺！」





▲告五人的新歌《好不容易》旋律動人又洗腦。（圖／相信音樂）

可惜的是，告五人與林心如各自工作繁忙，《好不容易》MV拍攝當日無緣相見歡，不過告五人相當有心，特別準備了來自家鄉宜蘭的噶瑪蘭威士忌作為謝禮，「我們買來送給『蘿絲媽媽』當生日賀禮，還有附上手寫卡片，寫說宜蘭的水很適合威士忌，希望她能好好品嘗，也期待早日相見。」



