台中家暴防制　盧秀燕：一件都不應該發生

根據最新調查，台灣 18 至 74 歲曾有或現有親密伴侶婦女，每 5 名婦女就有 1 人在其一生中曾經遭受親密伴侶暴力。今 (7) 日民進黨市議員賴佳微、陳淑華、江肇國、周永鴻指出，台中市的家暴案通報件數已經從 107 年的 14747 件提升到去年的 15743 件，再到今年因疫情，前 11 個月加總就已經高達 15309 件，台中的家庭暴力情況逐漸在惡化。另外從六都今年 1 到 10 月的地方法院因禁止實施家庭暴力行為所核發出的保護令數字來看，台中的數字是六都之冠，儼然成為家暴之都。

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賴佳微指出，台中家暴情形在盧市長上任後持續惡化，今年因疫情的因素可能會再讓家暴案的發生數突破新高。另外從六都今年 1 到 10 月的地方法院因禁止實施家庭暴力行為所核發出的保護令數字來看，台北地院跟士林地院加起來 1163 件，新北地院 1960 件、桃園地院 846 件、台南地院 852 件、高雄少家法院 1362 件，而台中地院是核發出最高的 2440 件保護令。而從台中今年將近 1 萬 6 千件的家暴通報案中，這個核發出去的保護令比例依然是偏低的。

賴佳微提到，台中市有嚴重家暴問題的家庭數是比其他縣市還要來得多而且嚴重，我們擔心很多孩子在這樣不健康的環境下長大，孩子承受極大家庭壓力，產生自責甚至人際脫離或是攻擊行為，對於這些孩子的生涯發展是相當不利的事情，市府各相關局處應該有積極作為，提早介入這些高風險家庭。

陳淑華也提醒，在疫情期間的經濟因素可能導致家庭暴力的風險增加，市府都應該提出對策來遏止這些不幸的發生。

另外，近期立法院三讀通過跟騷法，其中第二條規定，社政、衛生、教育、勞動等主管機關分別都有各自主責之業務。

賴佳微提醒，各局處應提早做好業務上的規劃，有效在各領域共同防制跟蹤騷擾的行為。議員指出過去台中市是用家庭暴力及性騷擾防治中心在處理相關宣導業務，現在因應跟騷法通過，盧市長也是六都唯一女性首長，作為宣示防制跟蹤騷擾的決心，建議率先將跟蹤騷擾納入家防中心的名稱中，並且明年家防中心運用在防制跟蹤騷擾的預算不得低於家庭暴力與性侵害。

陳淑華也要求，盧市長很多跟蹤騷擾的加害者並不清楚自己的行為是否觸法，被害人也不一定清楚有什麼資源可以運用，各局處在各自業務應加強宣傳。不能只是口頭上呼籲，實質的投入預算才能讓民眾看到台中有積極在落實防制跟蹤騷擾的行為。讓這些因被跟騷長期生活在恐懼的人，能夠不再畏懼。

盧秀燕指出，過去她曾從事婦女工作，了解保護令聲請有時並不容易，但從這個數字來看，她認為台中地院對於聲請保護令核發過程不會太難，只要聲請，地院以同理心核發，市府持續從家庭、學校、社會教育上加強宣導。











社會局表示，保護令核發數高，代表被害人有主動協助意願，以及各網絡單位積極介入協助。根據110年1-10月六都家暴案件數，新北市15919件最高，高雄市14822件次高，台中市14277件第三高。











社會局持續加強社區宣導，提昇民眾家暴敏感度；每月定期召開跨網絡高危機會議，以高密度公權力介入，降低暴力風險；積極推動家暴被害人中長期庇護安置服務，協助回歸社區自力生活；推動目睹家暴兒少輔導服務工作，減緩兒少目睹暴力創傷；推動並提供長者保護服務資源。











另立法院三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，盧秀燕強調，市府加強宣導與教育，宣導目地就是要防範，讓民眾知道跟騷有什麼刑責、有什麼法律權益，預算部分也會進行調整，在預算執行面沒有問題。



