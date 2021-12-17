移工高雄飛澎湖確診　陳其邁判斷社區傳播風險低

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市為防堵境外病毒於社區擴散蔓延，自COVID-19疫情發生至今，持續執行防疫旅館稽查工作。因應近日北部防疫旅館發生群聚事件，昨天晚間緊急召開專家會議並且於今天由指揮官市長陳其邁率領衛生局、觀光局、工務局、勞工局及環保局等市府防疫團隊至防疫旅館聯合輔導稽查，強化防疫旅館防疫作為。
陳其邁表示，這個是澎湖的境外移入個案，據他的了解昨天第二次的採檢是41，換句話說他感染的風險很低，簡單講他是21天在中部，要去澎湖時在高雄停留一天，在高雄總共接觸的人員有14位，PCR的檢查全部都是陰性，因為他還有同機去澎湖，包括在集中檢疫所在中部，加起來共匡列53位，在高雄部分，PCR的檢查全部都是陰性，沒有傳染風險，請大家放心。
陳其邁也認為，這位漁工是在中部地區做集中檢疫14天，再加7天自主管理也在中部地區，綜和這些證據來看，從Ct值37到41，據他的判斷，應屬於境外移入個案，應該感染時間會在他入境台灣之前，但詳細還要搭配血清學的檢查。
陳其邁也請大家放心，高雄市現有78間防疫旅館5,304房，今天起再次針對旅館通風空調換氣情形、環境清消、垃圾處理、被服送洗、人員防護衣穿脫、疫苗接種等重點項目加強稽查，他也要求防疫旅館務必再檢視落實防疫管理措施，避免防疫缺口發生，並呼籲民眾入住防疫旅館，應遵守防疫相關規定，高如有違反規定者，將依傳染病防治法開罰，以守護市民健康安全。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。