今日最聚焦／公投綁大選沒過關！學者：未來要考慮兩件事

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「這次公投結果並不代表台灣人民就覺得直接民權不好。」黃介正強調，畢竟民主就是讓人民作主、決定，只是有很多政策是交由透過行政部門、跟人民選出來的立法部門去執行，而屬於間接的形式；對政策來講，公投這種直接的方式，一定會有它的價值。
黃介正說，以後如果大選、公投都是分開的話，公投議題都會很難過關，那麼很難過關的情況下，是要降低公投門檻呢？還是要再把它轉回來，變成跟公職人員選舉放在一起？就要等未來決定，這不是一次公投決定以後，未來再也不可能公投綁大選，而是要參考這次的經驗再行探討。
至於對未來候選人的影響，黃介正表示，一般公職人員選舉的時候，人民的投票行為會受到三個不同層面的因素影響，第一個是候選人的特質，第二個是他所屬的政黨，第三個是他所提的政見，每個人去投票的時候他的比重是不一樣的，如果有一個特殊的候選人，他有特別的英雄氣概，或者吸引選民的特質，那候選人的因素就會超越其他因素，也有人投票的時候是看黨不看候選人，另外，只看政見投票的民眾也佔一部份。
黃介正表示，真正的公職人員選舉也不是只選人而已，但是公投就是單純選政策，就是對事、對一個現有的政策，或是未來的政策方向，你是贊成還是不贊成，所以我們可以說兩個放在一起的話，候選人為了要勝選，他很可能就必須要在公投的議題上面，就要比較明確的表達態度和立場，這樣會影響到他可能的得票率，有些候選人認為是好的，也有政治人物會顧慮其他因素。
黃介正強調，整體來說，台灣作為一個完全民主的國家，在地方選舉已經將近70年，全國中央公職人員選舉也超過40年，總統直接選舉則也實施20多年，這些歷練中，一直都是以平和的方式進行。因此，台灣的民主發展到一定程度以後，可以做直接民權的嘗試，不要因為一次的公投票不高，或公投沒有過門檻，而感覺到民主發展進程發展上受到挫敗，以後就不需要努力，他不會這麼悲觀看待。
黃介正指出，如果人民認為還是大選與公投分開比較好，也給未來施政的所有政黨都會有一個警覺，表示人民可能認為，如果有重大議題，公投不綁公職人員選舉，一樣可以產生直接民權，將來可以提供很多政治學者或公共政策的人可以去研究的一個課題，但並不影響到直接民主是否仍是國家繼續追求的道路。