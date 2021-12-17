侯友宜被登報廣告宣傳反核四　綠色和平：沒誤導

四大公投案投票將在18日登場，始終不願表態的新北市長侯友宜成為藍綠箭靶，不過今（17日）卻有民眾引述侯友宜對核四議題的發言，在報紙登半版廣告宣傳「不同意核四重啟」，此舉讓侯友宜震怒，痛批移花接木，感嘆「公投需要玩成這樣子嗎？」對此，環保團體綠色和平組織跳出來回應，廖御日先生為新北市民，其同意由綠色和平刊登廣告，同時強調無誤導問題，因廣告版面設計有以引號標示。
新頭殼newtalk
2021-12-17 15:18:31
有民眾在中國時報刊登半版廣告，擷取侯友宜談及核四議題的發言，「如果沒有辦法處理核安，沒有能力去處理核廢料，我們就沒有辦法去談核電」，並署名「新北市長侯友宜 2021/11/22」。廣告最後則是幾個小字寫著 :「明天公投第17案，請投不同意」，署名「廖御日」。
侯友宜上午受訪時對此怒批 :「移花接木、混淆視聽，公投需要玩成這樣子嗎？真不可取。」
對此，綠色和平組織跳出來說明。專案經理古偉牧強調，廖御日先生為新北市民，並同意由綠色和平刊登廣告，用民眾的身分，以侯友宜數週前的發言，去分享他如何看待核四公投的想法。
古偉牧表示，明天舉行的公投，綠色和平雖不能投票，但台灣民眾的聲音更重要，綠色和平作為倡議團體，希望讓民眾的想法與更多人討論，故協助廖先生刊登廣告。
對於外界質疑「移花接木」，古偉牧則堅稱，廣告版面設計以引號標示，並加註侯市長發言日期，並無誤導問題。反過來應更需要擔心擁核團體團體誤導民眾的言論。
新聞來源為Newtalk 新頭殼