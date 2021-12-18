顏值堪比費雯麗！2度失去王冕　埃及最美公主的跌宕人生

我是廣告 請繼續往下閱讀
少女時期的法絲亞，出落的美麗大方，氣質高雅，是頗受關注的埃及王室成員，也是當時全球公認的最美公主之一。芳名遠播的法絲亞，很快就有人上門提親，對象是伊朗最後一位君主、時為伊朗王儲的穆罕默德·禮薩·巴列維(Mohammad Reza Pahlavi)。
表面看來，巴列維王儲英俊瀟灑，一表人才，和法絲亞一樣受過西方教育，2人門當戶對；然而實際上，2人的婚姻多是出自政治考量，是伊朗沙王禮薩汗(Reza Shah)鞏固新興王朝，以及與同為穆斯林的埃及王室聯姻的工具。在1938年5月訂婚前，雙方只過1次面，完全談不上培養感情，也為後續不幸福的婚姻埋下伏筆。
1939年3月15日，法絲亞公主和巴列維王儲先後在開羅和德黑蘭皇宮舉行婚禮，2年後的4月，巴列維王儲登基成為伊朗沙王，法絲亞公主作為他的正妻，也成了伊朗王后，2人生有1個女兒，即沙赫娜茲·巴列維公主(Princess Shahnaz Pahlavi)。
雖然是國母之尊，但法絲亞在伊朗王宮的生活並不快樂，2國富庶程度的差異、風土民情、語言不通都是原因，但更重要的是她與年輕國王，還有其他伊朗王室成員的隔閡。巴列維國王並不是位忠貞的丈夫，風流韻事不斷，最糟的是，法絲亞一直沒能誕下男性繼承人，也讓她受到更多來自婆婆、小姑的排擠和奚落。
在忍受6年不愉快的婚姻後，1945年，法絲亞趁著回開羅探親之便，直接向法院提出離婚申請，從此再也沒回伊朗。不過2人的離婚官司還是拖了幾年，直到1948年11月，伊朗王室才同意離婚，當時給外界的理由是王后水土不服，但各種有關這段婚姻的傳言早已甚囂塵上，而作為離婚條件，她與巴列維國王的獨生女也必須留在伊朗，她不再是伊朗王后，頭銜也改回埃及公主(Princess of Egypt)。
上個世紀40年代，不吝惜自己和王室的臉面，主動出擊爭取離婚，為不幸福的婚姻畫下句點，追求往後更自在的人生，不得不說，法絲亞公主勇氣過人。離婚後隔年，法絲亞就與遠房親戚、埃及皇家陸軍上校伊斯梅爾(Ismail Hussein Chirine)結婚，婚後2人琴瑟和鳴，生下1男1女，間接破除她生不出兒子的傳言。
然而，法絲亞人生的波濤還不僅於此。1952年，「自由軍官組織」推翻法魯克王朝，成立「革命指導委員會」，掌握國家政權，並於1953年6月廢除帝制，成立「埃及共和國」，法絲亞的姪子、時任埃及和蘇丹國王的福阿德二世(Fuad II of Egypt)遭到罷黜，被迫與其他王室成員流亡到海外。
政變的發生，當然也對法絲亞造成影響，她不再是埃及公主，丈夫也沒了皇家軍隊的高官職位，但她仍是革命後，少數繼續住在埃及的前王室成員之一，生活雖比不上從前，倒也沒有顛沛流離。巧合的是，前夫巴列維國王所處的伊朗王室，也在1979年的伊斯蘭革命中被推翻，王室成員先後流亡到英國和美國等地。
儘管在與法絲亞離婚後，巴列維又經歷2段婚姻，並終於有了男性子嗣，卻成為末代國王，餘生深陷復國無望的抑鬱，並於1980年7月因癌症病逝，享壽60歲；在人生的最後，收容他的還是這位無緣前妻所在的埃及。
2013年，法絲亞逝於埃及亞歷山大港，享耆壽91歲。在生命的頭30多年，雖然既富且貴，卻一波三折，被迫與骨肉生離，還接連失去2個冠冕；反觀後來的一甲子，法絲亞看似一無所有，實則細水長流，甘於平凡，至終也在平靜安詳中畫下句點。