COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

天然美女打趴孫藝真、金泰希　39歲「江南嫩臉」一碰就破

▲韓佳人（中）保養得宜，當年美貌更是打敗金泰希（左）跟孫藝真。（圖／金泰希、孫藝真、韓佳人化妝師IG）
▲韓佳人（中）保養得宜，當年美貌更是打敗金泰希（左）跟孫藝真。（圖／金泰希、孫藝真、韓佳人化妝師IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-12-17 15:02:18

南韓39歲天然美女韓佳人，曾打敗金泰希、孫藝真榮登整形最佳範本，已有4年未推出作品的她，近況被化妝師公開，保養得宜的韓佳人，看不出已是5歲孩子的媽媽，吹彈可破的肌膚羨煞眾多女性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
韓佳人2000年跟金泰希、孫藝真並列「南韓最美演員」，當年整容診所的客人，多半都要求「我要整的跟韓佳人一樣」，韓佳人因此獲封「始祖江南臉」；但韓佳人從未進廠修修臉，是貨真價實的天然美女，因此還有「韓國最美的天然美女」、「五官最精美藝人」、「韓國最美麗的素顏美女」、「最受喜愛的女性面孔」、「斷貨美女」等頭銜。

▲39歲韓佳人保養得宜，育有1女1子。（圖／BH Entertainment官網）
▲39歲韓佳人保養得宜，育有1女1子。（圖／BH Entertainment官網）
韓佳人演藝成績普普，但美貌獲得大眾肯定，卻在2005年23歲時，宣布嫁給因戲結緣的延政勳，當年婚訊一出造成轟動，眾多男性失戀爆哭，最經典的莫過於「東方神起」的成員沈昌珉，身為韓佳人頭號粉絲的他，據悉接獲偶像結婚消息後，抱著設有韓佳人桌布的電腦痛哭不已，更傳出友人對昌珉說：「她是嫁給很好的人。」豈料昌珉則回：「我也很不錯啊！」過沒多久，昌珉的電腦桌布隨即換人。

媒體更分析韓佳人當年結婚的影響力，是年齡相仿的女藝人都無法相比的程度，撇除全智賢結婚時因受訪說錯話導致形象大跌而沒受到關注，金泰希跟宋慧喬結婚時，雖然是熱門話題，但她們早已到適婚年齡，所以並不奇怪，但韓佳人卻在23歲就嫁人，讓大眾備受衝擊。

韓佳人結婚後生下一女一男，拍了3部電視劇演技卻挨批，直到2012年跟金秀賢合作古裝大劇《擁抱太陽的月亮》，創下全韓國超高收視率達42.3%，登上國民劇之列；同年與嚴泰雄主演的電影《建築學概論》，也創下超過400萬觀影人次的亮眼票房，成為韓國史上最賣座愛情片。

她2018年拍完連續劇《Mistresses》後，已有4年未推出作品，近日化妝師大方公開韓佳人近況，好久不見的她保養得宜，水煮蛋肌膚讓人稱羨，化妝師也透露，韓佳人正在拍攝廣告，影片讓粉絲相當期待。

▲韓佳人4年未亮相於螢光幕，近況公開，美貌依舊。（圖／韓佳人化妝師IG）
▲韓佳人4年未亮相於螢光幕，近況公開，美貌依舊。（圖／韓佳人化妝師IG）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

繼續作答
即時
推薦閱讀