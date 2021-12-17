天然美女打趴孫藝真、金泰希　39歲「江南嫩臉」一碰就破

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韓佳人演藝成績普普，但美貌獲得大眾肯定，卻在2005年23歲時，宣布嫁給因戲結緣的延政勳，當年婚訊一出造成轟動，眾多男性失戀爆哭，最經典的莫過於「東方神起」的成員沈昌珉，身為韓佳人頭號粉絲的他，據悉接獲偶像結婚消息後，抱著設有韓佳人桌布的電腦痛哭不已，更傳出友人對昌珉說：「她是嫁給很好的人。」豈料昌珉則回：「我也很不錯啊！」過沒多久，昌珉的電腦桌布隨即換人。
媒體更分析韓佳人當年結婚的影響力，是年齡相仿的女藝人都無法相比的程度，撇除全智賢結婚時因受訪說錯話導致形象大跌而沒受到關注，金泰希跟宋慧喬結婚時，雖然是熱門話題，但她們早已到適婚年齡，所以並不奇怪，但韓佳人卻在23歲就嫁人，讓大眾備受衝擊。
韓佳人結婚後生下一女一男，拍了3部電視劇演技卻挨批，直到2012年跟金秀賢合作古裝大劇《擁抱太陽的月亮》，創下全韓國超高收視率達42.3%，登上國民劇之列；同年與嚴泰雄主演的電影《建築學概論》，也創下超過400萬觀影人次的亮眼票房，成為韓國史上最賣座愛情片。
她2018年拍完連續劇《Mistresses》後，已有4年未推出作品，近日化妝師大方公開韓佳人近況，好久不見的她保養得宜，水煮蛋肌膚讓人稱羨，化妝師也透露，韓佳人正在拍攝廣告，影片讓粉絲相當期待。