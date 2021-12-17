敢住嗎？曾發生藍可兒命案　「猛鬼飯店」轉型公益住宅

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雖然已經改頭換面，但熟知當地歷史的人，只要想到它的前身是賽希爾飯店，恐怕還是會不寒而慄。建於1924年的賽希爾，因為曾與多起命案、自殺與暴力事件扯上關係，更出現鬧鬼傳言，在民眾繪聲繪影下，漸漸成為不祥的猛鬼飯店。其中最有名的莫過於1947年的「黑色大理花懸案」，以及2013年的藍可兒命案。
1947年的黑色大理花懸案，是20世紀40年代美國洛杉磯一樁驚悚、離奇的命案，至今都未能破案。死者、同時也是演員的伊莉莎白蕭特(Elizabeth Short)，被以慘絕人寰的手法殘害致死，而賽希爾飯店則是她生前最後出沒的地點，也讓賽希爾蒙上靈異氣息，鬧鬼傳聞不脛而走。
2013年1月，加拿大華裔學生藍可兒(Elisa Lam)，被發現離奇陳屍在賽希爾飯店頂樓的水塔，而她過世前，在飯店電梯內被拍到的詭異身影，也在網路上掀起極大的熱議，網友紛紛推敲各種藍可兒遇害的可能性，但沒有一種能獲得證實，這次事件也讓賽希爾飯店在超自然領域更加出名。
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