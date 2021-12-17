COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

敢住嗎？曾發生藍可兒命案　「猛鬼飯店」轉型公益住宅

▲位於洛杉磯市中心的塞希爾飯店，近日轉型為平價住宅，出租給中低收入戶。（圖／翻攝自Insider）
▲位於洛杉磯市中心的塞希爾飯店，近日轉型為平價住宅，出租給中低收入戶。（圖／翻攝自Insider）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-12-17 15:24:02｜2021-12-17 15:33:08

美國洛杉磯市中心的賽希爾飯店(Cecil Hotel)因為曾發生兇案，加上2013年離奇的藍可兒事件，都讓本就被視為猛鬼飯店的賽希爾，更加聲名大噪。不過這棟有近百年歷史的建築，現已重新改造，成為專供中低收入者申請入住的公益住宅。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，紐約開發商「Simon Baron Development」在2015年收購這棟建築後翻新，並於本月14日重新剪綵開張，飯店內的600個房間全部轉型為「可負擔住宅」(affordable housing)，供600名中低收入者申請租住，希望能減少遊民露宿造成的治安風險。

雖然已經改頭換面，但熟知當地歷史的人，只要想到它的前身是賽希爾飯店，恐怕還是會不寒而慄。建於1924年的賽希爾，因為曾與多起命案、自殺與暴力事件扯上關係，更出現鬧鬼傳言，在民眾繪聲繪影下，漸漸成為不祥的猛鬼飯店。其中最有名的莫過於1947年的「黑色大理花懸案」，以及2013年的藍可兒命案。

1947年的黑色大理花懸案，是20世紀40年代美國洛杉磯一樁驚悚、離奇的命案，至今都未能破案。死者、同時也是演員的伊莉莎白蕭特(Elizabeth Short)，被以慘絕人寰的手法殘害致死，而賽希爾飯店則是她生前最後出沒的地點，也讓賽希爾蒙上靈異氣息，鬧鬼傳聞不脛而走。

2013年1月，加拿大華裔學生藍可兒(Elisa Lam)，被發現離奇陳屍在賽希爾飯店頂樓的水塔，而她過世前，在飯店電梯內被拍到的詭異身影，也在網路上掀起極大的熱議，網友紛紛推敲各種藍可兒遇害的可能性，但沒有一種能獲得證實，這次事件也讓賽希爾飯店在超自然領域更加出名。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
在這些飯店中，哪一間關門讓你最難以釋懷？

在這些飯店中，哪一間關門讓你最難以釋懷？

繼續作答
即時
推薦閱讀