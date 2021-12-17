擔心民進黨公投南票北送？趙少康坦言：會

四大公投倒數不到24小時，趙少康（17）天下午到高雄參加四個同意高雄車隊遊行，國民黨與民進黨晚間都分別在北、高都辦理大型說明會，民進黨在南部強力催票，趙少康今被問到是否會擔心民進黨「南票北送」效應，趙少康坦言「會」，所以今天國民黨在全國各地分進合擊，希望大家能夠踴躍出來投票。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-17 15:23:40
國民黨今日分進合擊，前總統馬英九在台北、黨主席朱立倫在台中，趙少康（17）天上午到台南、下午則到高雄與議長曾麗燕、總召童燕珍、議員邱于軒、陳若翠、劉德林，以及民團成員徐尚賢、杏仁哥等人，參加四個同意高雄車隊遊行，有媒體問到民進黨在2020總統蔡英文在南部四縣市拿下240萬票，是否會擔心民進黨南票北送會翻掉公投的結果，趙少康坦言「會」。
趙少康說，因為北部明天天氣不好，只有13到16度，南部天氣還不錯，像今天馬英九在台北掃街就下雨，淋雨了，有點擔心影響明天大家投票意願，趙少康並說「這可能是最後一次公投」，所以請民眾不管天氣怎麼樣，請大家一定要出來投一票。
為什麼說可能是最後一次公投？趙少康表示，因為這是公投不綁大選，公投跟大選分開的第一次投票，那如果這次沒過就表示大概是不成了，可能以後大家就沒有什麼興趣再去連署，連署了半天和大選是分開的，「那有什麼意思呢？」所以希望這次是公投跟大選分開的第一次，也是最後一次。