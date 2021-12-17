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明天就是公投日！網路調查4大案「同意票」全過關

▲12月18日將舉辦公民投票，全台民眾能針對重啟核四、反萊豬、公投綁大選、反三接四大議案表態。（圖／NOWnews民調）
▲12月18日將舉辦公民投票，全台民眾能針對重啟核四、反萊豬、公投綁大選、反三接四大議案表態。（圖／NOWnews民調）

記者朱啓瑜/綜合報導

2021-12-17 16:24:24｜2021-12-17 16:25:34

明天12月18日即將公投，屆時全台民眾將一起決定四大議案的走向，包括重啟核四、反萊豬、公投綁大選以及反三接（藻礁），您決定好那天要投同意還是不同意了嗎？《NOWnews今日新聞》針對四大案進行網路調查，投票結果顯示四大案都是「同意票」勝出。

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▲重啟核四網路調查中，有62.81%同意、35.26%不同意，1.93%尚未決定。
▲重啟核四網路調查中，有62.81%同意、35.26%不同意，1.93%尚未決定。
針對「您是否同意核四啟封商轉發電？」有62.81%民眾投下同意、35.26%不同意，1.93%尚未決定。而「」有64.26%民眾投下同意、33.43%不同意，2.31%尚未決定。

再來針對「」有62.58%民眾投下同意、33.65%不同意，3.76%尚未決定。最後「」則有63.16%民眾投下同意、34.62%不同意，2.22%尚未決定。

▲「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」有64.26%民眾投下同意、33.43%不同意，2.31%尚未決定。
▲「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」有64.26%民眾投下同意、33.43%不同意，2.31%尚未決定。
本次共4150位網友參與調查，看得出來在NOWnews網路調查中「同意票」聲勢旺，但最終結果得看投票日當天民眾願不願意出門投票。除了交通狀況、天氣是變因，各縣市投票意向也受到關注。本次NOWnews特別製作公投專頁，明日除了可以即時掌握最新資訊外，也會在專頁上同步中選會開票結果以及直播相關活動，盡請關心公投的民眾們鎖定。

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