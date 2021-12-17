明天就是公投日！網路調查4大案「同意票」全過關

明天12月18日即將公投，屆時全台民眾將一起決定四大議案的走向，包括重啟核四、反萊豬、公投綁大選以及反三接（藻礁），您決定好那天要投同意還是不同意了嗎？《NOWnews今日新聞》針對四大案進行網路調查，投票結果顯示四大案都是「同意票」勝出。
記者朱啓瑜/綜合報導
2021-12-17 16:24:24｜2021-12-17 16:25:34
針對「您是否同意核四啟封商轉發電？」有62.81%民眾投下同意、35.26%不同意，1.93%尚未決定。而「」有64.26%民眾投下同意、33.43%不同意，2.31%尚未決定。
再來針對「」有62.58%民眾投下同意、33.65%不同意，3.76%尚未決定。最後「」則有63.16%民眾投下同意、34.62%不同意，2.22%尚未決定。
本次共4150位網友參與調查，看得出來在NOWnews網路調查中「同意票」聲勢旺，但最終結果得看投票日當天民眾願不願意出門投票。除了交通狀況、天氣是變因，各縣市投票意向也受到關注。本次NOWnews特別製作公投專頁，明日除了可以即時掌握最新資訊外，也會在專頁上同步中選會開票結果以及直播相關活動，盡請關心公投的民眾們鎖定。