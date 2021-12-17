侯友宜說會出門投票　趙少康：他表態非常重要

四大公投只剩不到24小時，趙少康（17）天下午到高雄參加四個同意高雄車隊遊行，而遲遲不表態對於公投看法的新北市長侯友宜，今天在臉書發文「明天，我一定會去投票。希望你也會去！」趙少康認為，侯市長的表態是非常重要的，他自己願意在最後一天說他明天一定去投票，對很多人是很大的鼓舞了
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-17 15:44:02
趙少康表示，看到侯友宜市長已經在臉書發文說，他明天一定會去投票，他也希望大家去投票，「我覺得很好」，侯市長在最後一天，終於在大家的殷殷期盼之下站出來，新北市又是最大的直轄市，是藍軍最大的諸侯，他自己願意在最後一天說他明天一定去投票，對很多人是很大的鼓舞了。
趙少康說，因為侯市長這樣的登高一呼，新北市的民政局長、二十九個區長，甚至是二十九個區以下的各個里長通通要動起來，不是替國民黨宣傳，而是宣傳明天去投票，不管你支持或反對都要去投票，「不投票就是支持民進黨」，這非常重要。
趙少康指出，很多人說不去投票，不投票難道是支持民進黨嗎？如果支持民進黨就不要去投，如果不支持民進黨就要去投票，因為這次公投有一點複雜，正反意見也複雜，所以里幹事也應該出來宣導，告訴里民什麼意思，這是市政府的責任，政府應該鼓勵民眾踴躍投票，他並再次強調「我覺得侯友宜今天的表態是非常重要的」。