藍稱要防10大賤招 綠：國民黨才是詐騙集團、造謠第一名
國民黨今（17）日召開記者會，聲稱提出網軍以及綠營側翼發動的十大賤招，引發論戰。民進黨發言人劉康彥下午對此表示，國民黨所提之招數都打在自己臉上，除了各種造謠行徑之外，國民黨黨主席朱立倫以前反核、現在卻打臉自己，過去對三接不吭聲，現在才說要遷離。更何況國民黨過去在立法院舉著反美豬的板子，現在還好意思批評別人，國民黨自己才是詐騙集團。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-17 15:50:50
劉康彥說，民進黨本週一召開記者會，公布公投9大奧步，國民黨立刻照抄也就算了，也不照鏡子看自己的作為，根本是造謠第一名。除了國民黨陳姓議員將宗教團體自辦餐會，誣陷為民進黨舉辦的公投說明會之外，國民黨立委更是在國會殿堂侮蔑蘭嶼鄉民不願意核廢料移除，因為這樣會讓他們沒辦法享受所有的優惠。
劉康彥也表示，國民黨議謝姓議員公開造謠，亂扯吃萊豬睪丸會變小，連馬英九前總統都不敢背書，只敢回應「這方面我們研究不多」；國民黨立委蔣萬安被問到這題也不敢回應。
劉康彥說，朱立倫主席為了個人私利，在新北市長任內騙新北市民說「沒有核安就沒有核四」，結果現在為了要鬥爭民進黨，立刻改口要重啟核四，公然向新北市民說謊。過去國民黨核定將三接蓋在位於桃園的藻礁上，曾任桃園縣長的朱立倫卻一聲不吭，現在才跑出來放馬後砲說支持三接遷離，證明國民黨才是真的詐騙集團。