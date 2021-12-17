罕病無法自行排尿 女童逆境成長獲獎學金

新冠肺炎疫情期間，財團法人台中市私立卿雲慈善基金會不畏疫情，仍持續鼓勵堅持不懈、力學不倦的學子們， 9 年來不間斷發放獎學金，今 (17) 日在烏日林新醫院舉辦第九屆進步獎學金頒獎典禮，共計頒發 102 為國中、國小學生，每位 3000 元獎助金，邀請獲獎者上台分享這一路的心情，不僅讓獲獎者的優秀表現被大家看見，更帶來許多溫暖與感動，成功點亮愛與希望。

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卿雲慈善基金會表示，自民國 102 年開辦以來，累計發放近 245 萬元的進步獎學金；發放對象從台中烏日、大肚擴大到彰化縣，目前已扶助超過 770 位優秀學生，鼓勵學童繼續追求成長，進而回饋社會，是卿雲基金會發放獎學金的初衷。獲獎學生在人生起跑點不如一般人，包含領有低收入戶證明，也有些學童有先天性疾病、身心障礙，或處於高風險家庭、成長環境複雜等等，但仍不放棄學習及夢想。

在今年的榮譽榜上以「自我表現突破」得獎的小靜就是最佳證明，因為天生脊柱裂無法自行排尿，年邁的奶奶必須拿著放大鏡天天為小靜導尿，在高年級校外教學前夕，小靜終於學會自己完成導尿的繁複步驟，順利與同學出遊。對她而言，這不僅只是第一次校外教學，更代表著她能獨自外出探索更多的生活體驗，跨出精彩人生的一大步，擁有自我突破及跨越障礙的能力，遠遠超越成績單上的數字，更值得為她獎勵喝采。

另外，生長在經濟負擔沉重家庭的小雅，因而養成超齡的成熟性格，日常主動照顧多重障礙的大哥與中風的外婆，著實替家裡分擔了不少重擔，卻也同時是個品學兼優的好學生，因數學領域由甲進步到優等而獲獎，在今年的頒獎典禮上感恩分享令人感動，相信對家人總是主動付出愛的小雅，必能為自己創造不凡的生命之路。