新垣結衣嫁星野源公開露面 「老公」爆她被初戀跟蹤偷拍
日本女星新垣結衣今年5月閃嫁星野源，期間僅透過廣告露面的她，今（17日）首度露面，出席小栗旬主演的新戲《鎌倉殿的13人》記者會，立即成為媒體注目焦點。劇中，新垣結衣是小栗旬的初戀，飾演她老公的大泉洋，更爆料小栗旬的「跟蹤狂」行為，十分幽默。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-17 16:18:01
新垣結衣演員出道17年，終於出演NHK大河劇《鎌倉殿的13人》，她劇中飾演小栗旬的初戀情人「八重」，後來則嫁給大泉洋飾演的源賴朝妻子。記者會上，眾演員大讚新垣結衣相當適合演「八重」，「初戀」小栗旬更表示：「一起演戲後，發現她是個很堅定的人。」讓新垣結衣害羞臉紅，深怕強勢感影響他人。
小栗旬讚新垣結衣十分敬業，透露她會提早到現場排演，並偷偷觀察與自己不相干的戲，新垣結衣就解釋，因自己首次參演大河劇，不熟悉拍攝流程，是抱著蒐集資訊的想法先到現場，「我不會和每個人對到戲，想說能先見到大家有種很幸運的感覺，就跑去偷看了」。
眾人吐槽小栗旬對新垣結衣「觀察入微」，他解釋飾演的北條義時，暗戀八重的行為就像跟蹤狂，自認是受到角色影響，大泉洋就爆料，小栗旬還會偷拍大家片場的照片，笑說：「真的很像跟蹤狂！」