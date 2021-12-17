凱希收起嗆辣風格　見羅志祥攻蛋自爆「想當他迷妹」

節目《娛樂百分百》火紅單元「凹嗚狼人殺」將登上小巨蛋，邀請12位都有在節目中拿過MVP的「高玩級」玩家，包括黃偉晉、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、小賴、凱希、紀卜心、荳荳、篠崎泫、孫沁岳、雨婷和艾莉兒，一同在大舞台上廝殺。值得注意的是，先前因不倫風波而沉寂許久的羅志祥，也將與五堅情、瘦子E.SO擔任此次表演的嘉賓，狼人殺女神凱希近來接受《NOWnews今日新聞》專訪時，除了分享自己玩遊戲時的嗆辣面之外，也透露與羅志祥的私下互動。
記者侯家瑜/台北報導
2021-12-17 18:27:22
凱希擔任狼人殺固定班底長達3年，也曾於狼人殺頒獎典禮上，獲得「最佳信用破產獎」，繼上次盛裝出席金鐘獎紅毯後，明年將再次登上大舞台，喊話不會排斥「露胸」。此外，凱希也透露自己的玩法稍微有些改變，先前私下與陌生人玩「網殺」時不用露臉，所以發言會比較嗆辣：「我在網路上的ID叫嗆辣妹。」不過由於這次觀眾眾多，加上是售票演出，所以會試著收斂、注重形象：「我現在要修身養性，所以會事先告訴大家如果我突然生氣，就請罵我，我就是整場要維持一個高素養狀態，不會隨便動怒。」
紀卜心則坦言會保持平常心，但也會試著不要過於「貼臉」、走心，並收起在節目上刻意做的效果：「節目上需要放大自己的情緒，但如果到小巨蛋冠軍賽，我們會需要認真聽別人的發言，盡量是從邏輯去找出漏洞、線索。」
被問到這次「羅主任」羅志祥的回歸，紀卜心表示很期待他帶來的舞蹈表演，但由於朋友圈比較不同，所以私下很少聯絡，也沒有一起玩過狼人殺，而對於再次與羅志祥同台，凱希透露沒有特別傳訊息問候：「到時候就會見面了，我覺得當面聊即可，文字比較沒有溫度，或是他在表演時，我們可以在螢幕前化身小粉絲、迷妹給予支持。」她強調羅志祥並沒有要回歸節目，這次只是擔任表演嘉賓，增添活動豐富、精采度和站台力挺。「凹嗚狼人殺總冠軍 台北小巨蛋演唱會」將於明年1月28日登場。