2022台灣燈會　高雄成為寶可夢主場城市

今（17）日高雄市政府驚喜宣布，2022台灣燈會將與寶可夢合作，在愛河灣推出高雄限定實體活動，Niantic公司2022年將在2月26、27日展開全球《Pokémon GO Tour》活動，其中2月27舉辦《Pokémon GO Tour : Live》活動，更將只在墨西哥蒙特雷、阿拉伯聯合大公國阿布達比與高雄市推出。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-17 16:17:51
高雄市副市長史哲表示，很榮幸高雄爭取到與《Pokémon GO》在燈會期間合作推出高雄限定實體活動，藉由線上線下虛實整合，將產生一加一大於二的效益，也恰呼應本次燈會運用數位科技導入智慧服務的概念，透過虛擬補給站結合燈區場域，到高雄捕捉寶可夢並實際走訪愛河灣及衛武營兩大燈區，觀賞具設計巧思的光藝術作品，感受高雄的城市魅力。
在《Pokémon GO Tour: Live》的旅程中，只要訓練家來到高雄，就有機會捕捉和活動主題相關寶可夢，並享受額外遊戲體驗。此外，燈會期間愛河灣區也將規劃實體活動，預計於高流中心海風廣場、鯨魚堤岸和哈瑪星鐵道園區等放置各種活動主題造景，讓民眾及訓練家現場感受精彩的遊戲體驗。
文化局指出，活動期間，將於2022台灣燈會的愛河灣主場域設置各種活動主題造景，另外《Pokémon GO》結合台灣燈會，將於2月22日到28日期間在遊戲內設置以台灣燈會作品為主題的虛擬臨時補給站，有關《Pokémon GO Tour: Live》活動細節將陸續釋出，請全台各地的訓練家密切留意相關訊息。