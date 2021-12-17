獨／為侯友宜解套 國民黨定調縣市長今晚固守各縣市催票
公投前夕，國民黨今（17）日晚間在自由廣場舉辦民主守夜活動，不過，因新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙不出席晚會，引發各界關注。國民黨黨務人士指出，侯、盧、林等縣市長受到很大的壓力，為幫他們解套，黨主席朱立倫上午緊急指派秘書長黃健庭與14縣市長溝通，今晚各縣市長都固守自己的縣市，參與最後催票活動，不必出席台北場的活動，但晚會最後會有全台大串連活動，透過視訊、影片在空中相會。
記者余祥／台北報導
2021-12-17 16:24:16｜2021-12-17 16:26:11
明日就是公投投票日，近日因為侯友宜遲遲不對公投表態，引發藍營支持者不滿，今日一篇反核四團體刊登的廣告，引用侯友宜日前指出，沒有核安、無法處理核廢料，就無法討論核電的論述，呼籲大家對核四公投投下不同意票，再度讓藍營內部炸鍋。
侯友宜雖稱廣告是移花接木，但對於黨中央晚間的民主守夜活動，仍以早就有行程為由，拒絕出席，不只是侯友宜，同樣也鮮少對公投表態的盧秀燕、直接表態反對核四的林姿妙都不會出席。國民黨民主守夜活動，原本在晚間8點40分開始由縣市長助講，少了盧、侯，更讓這一橋段相形失色。
黨務人士指出，朱立倫昨日才向縣市長下動員令，希望在公投最後階段，無論是站路口、宣講等，都能積極參與，透過組織動員，催出各縣市的投票率，可以理解侯、盧、林受到很大的壓力，為幫他們解套，朱立倫上午請黃健庭與縣市長溝通，請縣市長今晚固守自己的縣市，不必北上出席民主守夜。
黨務人士指出，黃健庭上午與各縣市長確認公投的活動與流程，朱立倫也親自與縣市長通話做最後確認，今日晚間的民主守夜活動，將改由與14縣市長空中連線的形式，透過視訊、影片讓縣市長展現對於公投的立場。