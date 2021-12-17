曾與林秉樞互動　吳思瑤：民代仍要相信99%的人是善良的

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吳思瑤說，立法院是公開場域，且來看是ZAZA的人實在太多了，她笑說，「事後想起來，看狗可能是藉口，合照才是目的，那當下也不會想那麼多，我未來還是很歡迎喜歡ZAZA、來看ZAZA」。
至於與國藝會董事許悔之、林秉樞3人揪喝咖啡的留言內容，吳思瑤說，這留言她很有印象，確實因為與林有共同朋友，就會比較沒有戒心，而留言就是敲敲鍵盤就了事，「那個咖啡之約從來沒約過，當然沒喝成」。
吳思瑤也透露，昨天許悔之有打電話給她，問說記不記得這件事，「我們還開玩笑說，我跟許悔之2個人可以認真來約喝咖啡了，他也是無辜被掃到」。
至於還有其他留言截圖，吳思瑤說，有些沒有前後，記憶真的很難回朔，大概都是很久以前陸陸續續留言。臉書是很公開的平台，會在臉書的留言互動都是很正常健康的，沒有好去無限上綱，所有留言都是透明公開，沒有不可告人之事。
吳思瑤也特別告訴記者，自己身為民意代表，這份工作就是要接觸大量的人，不管是主動認識或是被認識，自己都相信99%的人都是良善的。任何人在互動過程中，沒有人知道他未來這些行為，也沒有人應該為其他人的行為負責。
吳思瑤說，她當然譴責暴力不法，也希望事情好好追查，但也相信子彈還會亂飛一段時間，曾跟林秉樞互動過的朋友就必須去忍受，「但我還是覺得，我們要保持對我們接觸人的正面良善作為」。