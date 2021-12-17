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曾與林秉樞互動　吳思瑤：民代仍要相信99%的人是善良的

▲民進黨立委吳思瑤說，自己身為民意代表，這份工作就是要接觸大量的人，不管是主動認識或是被認識，自己都相信99%的人都是良善的。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）
▲民進黨立委吳思瑤說，自己身為民意代表，這份工作就是要接觸大量的人，不管是主動認識或是被認識，自己都相信99%的人都是良善的。（圖／翻攝自吳思瑤臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2021-12-17 16:30:22

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，曾與林男互動的各界人士，也一一被翻出檢視。近來網路上出現民進黨立委吳思瑤牽著自己的愛狗ZAZA與林秉樞的合照，還有吳思瑤在臉書留言中與林秉樞相約喝咖啡、吃飯的截圖，引發討論。吳思瑤告訴《NOWnews今日新聞》記者，很多人都想來立院看ZAZA，未來還是會很歡迎；而喝咖啡、吃飯這種就是在臉書上的客套話，如果真的要約，根本不會在臉書約，自己身為民意代表，工作就是要接觸大量的人，未來還是會一如往常地相信，99%以上的人都是良善且可以交流的。

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針對網路上出現自己與林秉樞的合照、臉書留言互動截圖，吳思瑤告訴記者，牽著ZAZA與林男的合照，應當是1、2年前的事，「ZAZA是立院活招牌，很多人都來看ZAZA然後合照，林秉樞應該是1、2年前某天來立院，說想順道來看狗狗，當然不會拒絕，就有了這張合照」。

吳思瑤說，立法院是公開場域，且來看是ZAZA的人實在太多了，她笑說，「事後想起來，看狗可能是藉口，合照才是目的，那當下也不會想那麼多，我未來還是很歡迎喜歡ZAZA、來看ZAZA」。

至於與國藝會董事許悔之、林秉樞3人揪喝咖啡的留言內容，吳思瑤說，這留言她很有印象，確實因為與林有共同朋友，就會比較沒有戒心，而留言就是敲敲鍵盤就了事，「那個咖啡之約從來沒約過，當然沒喝成」。

吳思瑤也透露，昨天許悔之有打電話給她，問說記不記得這件事，「我們還開玩笑說，我跟許悔之2個人可以認真來約喝咖啡了，他也是無辜被掃到」。

至於還有其他留言截圖，吳思瑤說，有些沒有前後，記憶真的很難回朔，大概都是很久以前陸陸續續留言。臉書是很公開的平台，會在臉書的留言互動都是很正常健康的，沒有好去無限上綱，所有留言都是透明公開，沒有不可告人之事。

吳思瑤也特別告訴記者，自己身為民意代表，這份工作就是要接觸大量的人，不管是主動認識或是被認識，自己都相信99%的人都是良善的。任何人在互動過程中，沒有人知道他未來這些行為，也沒有人應該為其他人的行為負責。

吳思瑤說，她當然譴責暴力不法，也希望事情好好追查，但也相信子彈還會亂飛一段時間，曾跟林秉樞互動過的朋友就必須去忍受，「但我還是覺得，我們要保持對我們接觸人的正面良善作為」。

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