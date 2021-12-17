鼓勵生育　中市議員要求第二胎加碼托育政策

台灣生育率全球倒數第一是重大國安危機， 「生育津貼」有助於生育意願提升？國民黨台中市議員楊正中質詢表示，「平價托育」費用負擔才是正解！他要求，台中市政府明年預算應提早規劃第二胎加碼的托育支持政策，讓雙寶家庭托育費用控制在可支配所得 15% 以內，才能幫助想生二胎的家庭可以持續生育。

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楊正中指出，為鼓勵生育花大錢，從中央到地方政府無不積極祭出相關措施，如發放一次性生育津貼補助。但這些政策真正能增加台灣生育率嗎？他認為一次性生育津貼是給生育家庭的小確幸，對提升增加整體生育率於事無補。

楊正中說，屏東縣、彰化縣、台北市都有因為發放生育津貼甚至是加碼，分別被審計部在 108 、 109 年提出報告要求檢討偏差。因為生育津貼只是創造「福利遷徙」的磁吸效應，造成地方政府龐大財政負擔壓力，不會增加總生育率。

楊正中認為，想生育家庭的家庭有七、八成想生第一胎，但願意生第二胎的家庭就會考慮經濟能力、養育、教育等現實問題而不敢生。因此生第二胎才是提升生育率關鍵。從務實的想法來說，托育費用占家庭可支配所得 5-15% 尚可負擔，超過 15% 會降低生育意願，超過 20% 就會沒有生育意願。

台中市今（ 110 ）年家戶平均托育費用 16000 元計算，家庭可支配所得在第二級的家戶第一胎托育成本 15.7% 、第三級家戶第一胎托育成本 11.2% 。但明（ 111 ）年要生第二胎，第二級家戶負擔 28.2% 、第三級家戶負擔 20.1% ，兩個小孩托育費不高於家庭所得 15% ，才會有生養第二胎的可能。

楊正中說，台中市要變成友善生育城市領頭羊，控制二胎托育費用必須控制 15% 已內，讓想生、願生第二胎家庭，不會因經濟壓力不敢生第二胎。普遍發放生育津貼對提升生育率無事無補，而且明年可能被監察院、審計部檢討，台中市政府應謹慎看待、小心因應。

市長盧秀燕回應，審計處應是針對極端加碼縣市提出意見，台中市只是因為十年未調而跟進其他縣市，如果他們要找台中市麻煩，她覺得也沒道理。