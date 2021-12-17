陳雪生性騷擾判賠8萬 范雲：全數捐出、協助更多被害人
民進黨立委范雲今（17）日下午表示，自己日前提告國民黨立委陳雪生性騷擾民事賠償一案，法庭剛剛宣判了。謝謝法官依據事實所下的公正裁定，要陳雪生民事賠償8萬元。 感謝民進黨立委林宜瑾、林楚茵願意站出來作證，律師賴芳玉、施雅馨陪她一起經歷調查與法庭訴訟。「我將依據去年7月提告時的承諾，全數捐給婦女救援基金會，協助性騷擾被害人」。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-17 16:39:22
范雲接著說，本次性騷擾事件，儘管她提出的證據明確，卻仍然經歷了1年5個月的法院訴訟過程。她也提到，自己同時提出臺北市性騷擾行政申訴，經歷申訴、再申訴、以及對方提出訴願，臺北市政府在這個星期二（12月14日）再次確定「性騷擾成立」。這也經歷了1年4個月的過程。
范雲說，作為一位立法委員，同時又是熟悉性別平等法律的婦女運動工作者，面對如此明確的性騷擾事件，要依法尋求性騷擾的正義，還得經歷這麼多的煎熬。 可以想見，其他沒有資源、不了解法律的性騷擾被害人，要忍受多少身心的痛苦；為什麼做錯事的明明不是自己，像「陳雪生們」這樣的加害人不僅不願意認錯、遑論道歉，還透過龐大的律師資源，進行法律濫訴、行政訴願等多重管道持續惡意傷害性騷擾的受害者？
范雲說，後續她將繼續和被害人站在一起，推動反性騷擾、反性別暴力的運動！包括警察局的第一線調查的問題、性騷擾相關法制的檢討、民意代表及助理性騷擾案件的三不管地帶等法律改革等面向，都需要大家一起來關注與改善。
范雲說，希望整個社會能夠一起向性別暴力說不，大家應該更努力，讓所有性騷擾、性別暴力的受害人，都能有勇氣站出來為自己討回公道。感謝大家對本案的關心，時代在改變，請大家一起支持，讓台灣性別平等可以繼續往前。