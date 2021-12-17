僑委會海外青年技術訓練班聯合畢典 全國13校同展成果

今（17）日崑山科大舉辦海外青年技術訓練班（海青班）畢業生聯合畢業典禮，僑委會委員長童振源特地出席典禮，期勉畢業生學成回到僑居地發揮所學，成為臺灣與海外關係中的重要角色。





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童振源表示，來自全國13所大學、25個學科、671位的僑生，在經過2年的完整學習與訓練後終有所成順利畢業。海青班自1963年開辦至今，50多年來已經培育了各行各業2萬多名的畢業學生，畢業後各自展翅高飛都有很好的成績。有人回到僑居地發揚家族事業，也有人選擇創業，或在知名公司擔任要職，許多畢業生更成為我國留臺校友會重要成員或幹部，在我國與海外的關係中扮演著至關重要的角色。因此，他鼓勵海青班同學畢業後選擇留在臺灣繼續升學或是留臺工作，成為臺灣的重要夥伴。





▲全國13所大學671位畢業僑生共聚崑山科大清雲館（圖／記者張振興攝，2021,12,17）

崑山科大校長李天祥說明，該校多年來配合政府國際化之政策，持續推動各項國際交流與合作計畫，自2005年起，與外交部所屬的國際合作發展基金會，進行國際高等人力培訓外籍生獎學金計畫，開設外國學生專班，迄今已培養近500名臺灣友邦國家的學生。2012年起與僑務委員會合作開辦海外青年技術訓練班，更於2018年起開設3加4產學攜手合作僑生專班，透過崑大專業師資與課程的訓練及課外活動的辦理，已培育數百名海外僑生，具備更豐富的國際移動力及職場競爭力。該次非常榮幸承辦海青班全國聯合畢業典禮，讓崑山科大有機會與所有海青班的師生們一起分享喜悅與榮耀。



