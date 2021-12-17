侯孝賢大潭高歌護藻礁　痛心問執政黨「不是要謙卑嗎？」

四大公投明（18）日登場，各界具影響力人士紛紛表態，連金馬導演侯孝賢也罕見發聲，主張投同意票保護藻礁，他以影片詢問大眾「我們真要這麼幹嗎？為了5年、10年的眼前便利，毀滅掉7600年的藻礁嗎？」更質問主張謙卑再謙卑的執政黨，「不是說要謙卑嗎？」

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▲侯孝賢（右）頂著強風，在海邊高歌演唱《Sorry藻礁別哭泣》。（圖／翻攝珍愛桃園藻礁FB）

▲侯孝賢（右）在大觀海邊振臂高歌演唱《Sorry藻礁別哭泣》，呼籲12月18日投下同意票。（圖／翻攝珍愛桃園藻礁FB）

藻礁公投推動聯盟昨公布6分鐘影片「藻礁永存或藻礁永別？」侯孝賢在影片中表示，站在觀音大潭的海邊，望著大潮退盡後的藻礁和月牙溝，感動之餘同時感覺到人的渺小，質疑「我們真要這麼幹嗎？為了5年、10年的眼前便利，毀滅掉7600年的藻礁嗎？不是說要謙卑嗎？我們這代人要後代子孫怎麼記得我們？」侯孝賢語氣堅定地表示：「12月18日，我投同意票。」

向來真性情的侯孝賢，在12月7日發現三接的鋼樁插在藻礁那天傍晚，和曾啟明先生率領的秋鬥行腳夥伴們，一起走到觀音大潭的海邊辦活動，那天沒有下雨，可是風非常強勁，侯孝賢頂著強風，和獨立音樂人沈懷一興奮吟唱著《Sorry藻礁別哭泣》的歌詞「走上街頭就決戰公投，讓藻礁永遠在台灣美麗」，更數度振臂歡呼，旁人直呼他是行為藝術家。

▲侯孝賢痛心詢問外界要為了5年、10年便利，和藻礁永別嗎？（圖／翻攝珍愛桃園藻礁FB）