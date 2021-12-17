侯孝賢大潭高歌護藻礁 痛心問執政黨「不是要謙卑嗎？」
四大公投明（18）日登場，各界具影響力人士紛紛表態，連金馬導演侯孝賢也罕見發聲，主張投同意票保護藻礁，他以影片詢問大眾「我們真要這麼幹嗎？為了5年、10年的眼前便利，毀滅掉7600年的藻礁嗎？」更質問主張謙卑再謙卑的執政黨，「不是說要謙卑嗎？」
記者江芷稜/綜合報導
2021-12-17 17:09:33
藻礁公投推動聯盟昨公布6分鐘影片「藻礁永存或藻礁永別？」侯孝賢在影片中表示，站在觀音大潭的海邊，望著大潮退盡後的藻礁和月牙溝，感動之餘同時感覺到人的渺小，質疑「我們真要這麼幹嗎？為了5年、10年的眼前便利，毀滅掉7600年的藻礁嗎？不是說要謙卑嗎？我們這代人要後代子孫怎麼記得我們？」侯孝賢語氣堅定地表示：「12月18日，我投同意票。」
向來真性情的侯孝賢，在12月7日發現三接的鋼樁插在藻礁那天傍晚，和曾啟明先生率領的秋鬥行腳夥伴們，一起走到觀音大潭的海邊辦活動，那天沒有下雨，可是風非常強勁，侯孝賢頂著強風，和獨立音樂人沈懷一興奮吟唱著《Sorry藻礁別哭泣》的歌詞「走上街頭就決戰公投，讓藻礁永遠在台灣美麗」，更數度振臂歡呼，旁人直呼他是行為藝術家。
導演侯孝賢長期支持社會運動，為弱勢的原住民、外籍配偶、古蹟保存發聲，這次製作公投影片，表態在藻礁這項公投將投下同意票，獲得作家朱天心、導演鍾喬等藝文界人士支持，希望中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸，規劃替代方案。而導演柯一正、出版人郝明義則出面呼籲，盼外界不同意「重啟核四」。