80歲陳松勇過世！生前戲路廣 台灣人最熟的「江湖兄弟」
金馬影帝陳松勇今（17日）病逝於桃園長庚醫院安寧病房，享壽80歲。
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-12-17 17:23:41
1970年出道的陳松勇，1989年主演侯孝賢執導的《悲情城市》，憑林文雄一角色，獲得第26屆金馬獎「最佳男主角」，除了《悲情城市》，代表作還包含出道作品《春寒》、《魯冰花》，以及《監獄風雲》。他演戲演到2000年漸漸退出銀光幕，2015年的《我們全家不太熟》是他演出的最後一部電影。
陳松勇在過往電影中，多半都飾演黑幫老大，或是有情有義的江湖兄弟，「兄弟形象」廣為台灣人熟知。此外也常常飾演富裕奢侈的土豪、草根性濃厚的鄉民，表現豪邁爽快。其戲路寬廣，甚至連僧侶、門閥士人等角色也能演繹。
陳松勇常以台語髒話示人，但全是為了配合電影角色，他還因此出版著作，提倡台語的正確使用方式。
陳松勇2006年健康就亮紅燈，他愛喝酒導致血糖過高引發中風、右半身麻痺，他努力復健成效顯著；2009年他視網膜嚴重出血，雙眼幾乎失明，同年3月動刀植入人工水晶體；2016年不慎摔倒，導致肺積水等病況發作；今下午則病逝於桃園長庚醫院安寧病房。