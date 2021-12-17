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屏東購好禮　Gogoro中獎幸運兒交車去

▲屏縣府搭配五倍券推出屏東購好禮活動後，僅8週時間活動登錄達54萬筆，消費總額已突破10億元，抽中Gogoro電動機車首批得主今(17)日領獎。（圖／屏東縣政府提供, 2021.12.17）
▲屏縣府搭配五倍券推出屏東購好禮活動後，僅8週時間活動登錄達54萬筆，消費總額已突破10億元，抽中Gogoro電動機車首批得主今(17)日領獎。（圖／屏東縣政府提供, 2021.12.17）

記者黃正忠／屏東報導

2021-12-17 19:00:00

屏縣府搭配五倍券推出屏東購好禮活動後，僅8週時間活動登錄達54萬筆，消費總額已突破10億元，屏東購獎項提供iphone 13手機 150台、Gogoro電動機車30台、台銀1重純金金牌6面、HONDA CRV休旅車4台及輕豪宅1戶等大獎。抽中Gogoro電動機車首批得主今(17)日領獎，由副縣長吳麗雪頒贈給5位幸運得主，得獎者也紛紛表示超開心，也呼籲親朋好友們快來屏東消費，就有機會把Gogoro帶回家。

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▲抽中Gogoro電動機車首批得主領獎，由副縣長吳麗雪頒贈給5位幸運得主，得獎者超開心，也呼籲親朋好友們快來屏東消費，就有機會把Gogoro帶回家。（圖／屏東縣政府提供, 2021.12.17）
▲抽中Gogoro電動機車首批得主領獎，由副縣長吳麗雪頒贈給5位幸運得主，得獎者超開心，也呼籲親朋好友們快來屏東消費，就有機會把Gogoro帶回家。（圖／屏東縣政府提供, 2021.12.17）
領獎的得主之一黃蕭小姐以紙本五倍券消費237元發票就抽中Gogoro機車，驚訝的表示，原本近日打算買部Gogoro給剛回國的兒子，沒想到會幸運中獎，這是最好的歡迎禮物。

另一位得獎者陳先生，十月初剛好兒子回家，家中一起聚餐，就登錄屏東購的活動，也是登錄的第一筆資料，收到簡訊還以為是詐騙電話，全家人永遠記得那一天的美好記憶，增加這一台車更可以延續這份喜悅。

吳麗雪說，還沒抽到的朋友別氣餒後續每週都會抽出1Gogoro5台iPhone13及屏東飯店住宿券等，民眾只要於縣設立營業登記或稅籍登記發票開立的店家消費，紙本振興五倍券加上當次消費滿200元發票，或數位五倍券、其他現金、信用卡等在地一般消費滿500元的發票，詳實登載就可獲得一組抽獎序號，開放登錄直到明年430止，越早登錄越有機會。

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