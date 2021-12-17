屏東購好禮　Gogoro中獎幸運兒交車去

屏縣府搭配五倍券推出屏東購好禮活動後，僅 8 週時間活動登錄達 54 萬筆，消費總額已突破 10 億元，屏東購獎項提供 iphone 13 手機 150 台、 Gogoro 電動機車 30 台、台銀 1 兩 重純金金牌 6 面、 HONDA CRV 休旅車 4 台及輕豪宅 1 戶等大獎。抽中 Gogoro 電動機車首批得主今 (17) 日領獎，由副縣長吳麗雪頒贈給 5 位幸運得主，得獎者也紛紛表示超開心，也呼籲親朋好友們快來屏東消費，就有機會把 Gogoro 帶回家。

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▲抽中Gogoro電動機車首批得主領獎，由副縣長吳麗雪頒贈給5位幸運得主，得獎者超開心，也呼籲親朋好友們快來屏東消費，就有機會把Gogoro帶回家。（圖／屏東縣政府提供, 2021.12.17）

領獎的得主之一黃蕭小姐以紙本五倍券消費 237 元發票就抽中 Gogoro 機車，驚訝的表示，原本近日打算買部 Gogoro 給剛回國的兒子，沒想到會幸運中獎，這是最好的歡迎禮物。

另一位得獎者陳先生，十月初剛好兒子回家，家中一起聚餐，就登錄屏東購的活動，也是登錄的第一筆資料，收到簡訊還以為是詐騙電話，全家人永遠記得那一天的美好記憶，增加這一台車更可以延續這份喜悅。