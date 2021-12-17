「論文門重大勝利」挨批唬爛 彭文正告律師記者遭駁回
名嘴彭文正訴諸司法要確認總統蔡英文的博士論文是否存在，經北院判決敗訴後遭高院廢棄發回更審，彭開心在臉書指「論文門重大勝利」，遭三立新聞記者指「唬爛」，並附上蔡的委任律師連元龍、張日昌聲明。彭文正為此自訴連元隆等人涉嫌誹謗，台北地院今（17）日駁回彭文正的自訴，可抗告。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-17 17:27:26
彭文正主張，他提起的確認蔡英文博士論文不存在案，一審以「顯無理由」駁回，上訴後，高院今年1月20日廢棄原判決，發回更審，自己立刻在臉書表示「論文門重大勝利！高院判蔡英文敗訴！」然而，律師連元龍、張日昌、三立新聞網政治中心主任王家俊、該中心不詳記者明知他發文無誤，竟由記者撰寫「唬爛不心虛？彭文正造謠蔡英文遭判敗訴 律師傻眼砲轟」的不實報導，並附上2名律師所撰寫的聲明稿，刊登在三立新聞網網站，彭自認名譽遭毀損，自訴連、張、王加重誹謗罪。
連元龍、張日昌遞狀主張，發聲明是為了避免民眾在臉書轉述「論文門重大勝利」、「高院判蔡英文敗訴」等錯誤資訊，相關內容並無妨害彭文正名譽，也沒有誹謗惡意。王家俊主張，他雖擔任主管，但並未參與這篇報導的製作與審核。
北院審酌，「論文門重大勝利、高院判蔡英文敗訴」等簡語，確使一般民眾誤認高院已認定蔡英文博士論文不存在，而高院並未實體認定論文不存在，只是認為一審有程序瑕疵而廢棄發回；三立縱使用「唬爛」、「造謠」等負面用語，但全案具公益性可受公評，彭文正身為公眾人物也應對於評論有更大容忍度，裁定駁回自訴。可抗告。