白冰冰憶陳松勇演技難以超越 曝他酒後「真性情」面貌
金馬影帝陳松勇今（17）日下午15時07分，病逝於桃園長庚醫院安寧病房，享壽80歲。對此，藝人白冰冰也透過經紀人陳孝志向《NOWnews今日新聞》 做出回應。
記者侯家瑜/台北報導
2021-12-17 17:46:03｜2021-12-17 18:05:28
白冰冰昨天因徹夜錄製除夕特別節目，所以到下午才起床，接到陳松勇過世消息後，也娓娓道出2人相識、一同合作的過程：「從那個春天跟他認識後，到現在已經20幾年了，一起拍戲時，總能深深感受他的睿智與霸氣。」
白冰冰大讚陳松勇演技一流，沒有多少人能超越他，是導師級的大前輩：「他嗓門大，喜歡喝酒，知道他生病後，我也非常不捨，他只要喝了酒就會展露真性情的一面，非常開心。」也透露2人往年都會一起度過除夕，不過現在已經許久未聯繫，最後也祝陳松勇一路好走：「他孤家寡人，希望他如果真的去了另外一個世界，可以一樣過著他喜歡的生活，如同李白、詩仙那樣的日子。」
據《三立新聞網》報導，曾與陳松勇同台的李亞萍透露2人私下很少聯絡，不過只要在聚會上見面，就會看到對方手上拿著高粱不離身，表示許多資深藝人見到他，也會勸他少喝點酒，要愛惜生命。