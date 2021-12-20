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今日來講股／疫情升溫、公投結束　分析師估台股區間震盪

▲投資人擔憂，現在台股已是高檔，「萬八」近關情怯，年底前或明年台股可能「萬八」或兩萬點嗎？台股新一周盤勢狀況如何，又該留意哪些族群？有分析師表示，應處盤間震盪。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲投資人擔憂，現在台股已是高檔，「萬八」近關情怯，年底前或明年台股可能「萬八」或兩萬點嗎？台股新一周盤勢狀況如何，又該留意哪些族群？有分析師表示，應處盤間震盪。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎/台北報導

2021-12-20 08:30:00

美國Fed日前公布鷹派言論，要加速縮減購債並暗示明（2022）年有三次升息，消息一出美股、台股反彈走高。但投資人擔憂，現在台股已是高檔，「萬八」近關情怯，年底前或明年台股可能「萬八」或兩萬點嗎？又我國周末歷經公投，再加上本土疫情升溫，台股新一周盤勢狀況如何，又該留意哪些族群？

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啟發投顧分析師郭憲政指出，日前美國Fed的鷹派言論，不論是加速縮減購債或是升息部分，其實市場上多少心裡有底，這次符合預期，當然股市表現不致於有大震盪，因此「利空出盡」，美股、台股有所反彈也很正常。比較需要注意的是，明年美國若真的升息，可能全世界的資金都流回美國，屆時對於股市的動能部分是比較負面的，需要留意一下。

郭憲政強調，尤其目前台股「萬八」近關情怯，許多人也在期待兩萬點，但在資金動能不足的情況下真的很難攻克！他說前一波股市的高點是18034點、二高是17988點、三高是17986點，這三高其量能都有新台幣5、6千億元，但如今砍半只剩下3千多億元，代表要攻高有很大的困難度。

郭憲政指出，「萬八」就像是山海關，得先突破才能看兩萬點，但他強調即使真的來到「萬八」，最好的狀況可能只是區間盤整，至於情況很差的話，可能還會有大幅度的回檔，投資人不得不慎。至於，若明年美國升息的話，第一受惠的就是金融股，因為放款收利息，升息等於對銀行獲利有所助益。

此外，明年要聚焦的產業除近期很夯的元宇宙、低軌衛星概念股外，郭憲政特別點名第三代半導體應該是一個實際的應用，而非畫大餅的想像，因為第三代半導體材料如氮化鎵跟碳化矽應用範圍廣，又有抗高壓、耐高頻、抗磨損的特性，在未來可做長期布局。

第三代半導體像是嘉晶、合晶、中美晶、漢磊與光磊，但他也強調，「當然，若已漲很多就不要去追」。另外，還有NFT概念股，所謂類似雲端記錄近期同樣備受熱議，如宏達電，或遊戲股如歐買尬、橘子都是，投資人可多多做留意，低基期、低價逢低拉回可做布局買進。

至於新一周台股如何操作？郭憲政表示，在公投完成後，以及本土疫情升溫的狀態下，預期呈現區間震盪，不容易大漲、也不容易大跌，雖然年底多有作帳行情，但時序進入12月中下旬，作帳行情應該已經結束。而投資朋友手上若有漲多的股票，在區間震盪時可適度出脫，若遇壓回的話，則可找一些低階、低價、低基期的元宇宙、低軌衛星或是第三代半導體個股，作為基金避風港。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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