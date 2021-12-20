今日來講股／疫情升溫、公投結束　分析師估台股區間震盪

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郭憲政強調，尤其目前台股「萬八」近關情怯，許多人也在期待兩萬點，但在資金動能不足的情況下真的很難攻克！他說前一波股市的高點是18034點、二高是17988點、三高是17986點，這三高其量能都有新台幣5、6千億元，但如今砍半只剩下3千多億元，代表要攻高有很大的困難度。
郭憲政指出，「萬八」就像是山海關，得先突破才能看兩萬點，但他強調即使真的來到「萬八」，最好的狀況可能只是區間盤整，至於情況很差的話，可能還會有大幅度的回檔，投資人不得不慎。至於，若明年美國升息的話，第一受惠的就是金融股，因為放款收利息，升息等於對銀行獲利有所助益。
此外，明年要聚焦的產業除近期很夯的元宇宙、低軌衛星概念股外，郭憲政特別點名第三代半導體應該是一個實際的應用，而非畫大餅的想像，因為第三代半導體材料如氮化鎵跟碳化矽應用範圍廣，又有抗高壓、耐高頻、抗磨損的特性，在未來可做長期布局。
第三代半導體像是嘉晶、合晶、中美晶、漢磊與光磊，但他也強調，「當然，若已漲很多就不要去追」。另外，還有NFT概念股，所謂類似雲端記錄近期同樣備受熱議，如宏達電，或遊戲股如歐買尬、橘子都是，投資人可多多做留意，低基期、低價逢低拉回可做布局買進。
至於新一周台股如何操作？郭憲政表示，在公投完成後，以及本土疫情升溫的狀態下，預期呈現區間震盪，不容易大漲、也不容易大跌，雖然年底多有作帳行情，但時序進入12月中下旬，作帳行情應該已經結束。而投資朋友手上若有漲多的股票，在區間震盪時可適度出脫，若遇壓回的話，則可找一些低階、低價、低基期的元宇宙、低軌衛星或是第三代半導體個股，作為基金避風港。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。