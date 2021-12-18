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天氣冷想泡溫泉！健康泡湯秘訣　先看完這六點再出發

▲天氣冷就好想去泡湯，國健署提醒民眾遵守泡湯六要訣。（示意圖／翻攝photoAC）
▲天氣冷就好想去泡湯，國健署提醒民眾遵守泡湯六要訣。（示意圖／翻攝photoAC）

記者劉雅文／台北報導

2021-12-18 16:06:30

近日天氣明顯轉涼，也讓不少民眾都想要去泡湯，不僅放鬆紓壓、解除疲勞，還能暖和身體，國民健康署也發出寒冬泡湯小技巧，提醒如果有心臟血管疾病的病人不宜泡湯，若想泡溫泉也最好先諮詢個人醫師，另外，國健署特別提供健康泡湯六要項，讓大家都能健康享受泡湯樂趣。

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其中第一點「短時間」：天冷不宜長時間泡溫泉，時間勿超過15分鐘。第二點「慢起身」：泡溫泉會導致血管擴張，造成血壓下降，因此，泡湯後勿太快起身，以免暈倒發生溺斃意外。第三點「多喝水」：泡湯前後都應喝足水份，以免泡湯中間水份流失太多造成體內缺水。

此外，還要「避飯後」：酒精、麻辣的食物會造成心跳加速，加上熱水刺激，容易導致心臟難以負荷，造成心肌梗塞、中風等意外，建議飯後至少1.5至2小時候再泡湯。另外也要「看水溫」：糖尿病、高血壓、高血脂病患在泡湯時更要特別小心，溫度勿超過40℃，且千萬不可一下冷水，一下熱水，避免冷熱溫差大導致血管急速舒張、收縮，易引發心肌梗塞或缺血性中風。糖尿病患者由於感覺神經較差，對水溫靈敏度差，要留意水溫，避免燙傷。

如果可以的話，也希望可以「揪團去」：有三高、心血管疾病民眾要攜帶健保卡與緊急用藥，泡湯最好有親友陪同，避免單獨泡湯，以免發生意外時沒人知道，錯失黃金治療時間。

冬天為心血管疾病好發的季節，國民健康署吳昭軍署長提醒三高、心血管疾病患者，規律用藥及監測血壓是不能間斷的，規律服藥才能有效控制病情，天天量血壓做好血壓監測，才能減少天冷造成的影響。

也提醒民眾，如果突然出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥，更年期女性則可能出現氣喘、背痛等非典型症狀等心臟病症狀，或是發生微笑時臉部歪斜不對稱、舉手時手臂無力下垂、說話不清楚等中風徵兆，保命要訣就是打119儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾！

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