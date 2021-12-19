甜點控、珍奶控必訪！今年耶誕最絕妙IG打卡點

時間過得很快，轉瞬間就來到2021年底，大家是否都在思考耶誕要去哪兒呢？街邊上琳琅滿目的耶誕樹閃爍得目不暇給，有的冰晶玉白，有的高聳沖天，但今年最獨樹一格的耶誕樹，非台中的「珍珠奶茶」耶誕樹莫屬！今年台中市政府以「台中好甜！甜在其中」為旗號，打造了各式各樣以甜點為主題的耶誕樹，為的就是要讓民眾有耳目一新的耶誕氣氛。看膩了傳統耶誕樹嗎？讓我們一起去台中走走吧！
生活中心/綜合報導
2021-12-19 11:00:00
如果你是「甜點控」、「珍奶控」、「粉紅控」這三個其中之一，那你肯定就是今年台中耶誕嘉年華的受邀嘉賓。今年嘉年華會的規模更勝以往，從台中火車站舊站前廣場，延伸到柳川、綠川，以及周邊文史建築台中文學館、市役所等地，漫步其中以「甜點」為主題的裝飾點綴．令人有繁星就在眼前的錯覺。站前廣場佇立著10公尺高的「有你珍好」耶誕樹，造型就如同一杯10公尺高的珍珠奶茶，杯內以五彩繽紛的彩色燈球代表珍珠，疊成錐形也象徵著耶誕樹；杯蓋上垂落的燈飾，伴佐著冰晶雪花，讓整個杯內的視覺效果更顯得晶瑩剔透，甜入心底，同時也向全世界宣告，台中就是珍奶的發源地，盼透過珍奶甜蜜意象，向世界傳遞台中的美好。
別急別急，吸睛的打卡點可不只這一處！沿著柳川漫步，還可以看到一座高20公尺的「垂涎60尺」水水耶誕樹，以高聳的噴泉來示意，設計概念別具匠心。水源在東方亦代表著財運源源不絕，流動循環的水光雕裝置，則代表祈福與希望，在這更象徵瞥見甜美垂涎60尺的意象。柳川沿岸更以美麗造型燈片妝點，柳川水面則佇立「甜蜜夢工廠」，工廠的屋頂以可愛的薑餅人作為裝飾，整體呈現粉紅色調，輸送帶上更呈現台中最具特色的甜點美食造型，將台中產業及文化幻化為大型幸福製造廠，盼將幸福快樂傳遞給每位市民，也讓人看見柳川最「甜美」的一面。
除了上述的打卡重點，還有大型薑餅人蛋糕、營造少女夢幻氣息的三條馬卡龍隧道，在古色古香的台中市役所，用燈光點綴襯托建築的美，呈現日式甜點簡約風味。「台中好甜！甜在其中」的耶誕嘉年華活動預計將於12月24日至1月9日登場，並有大里運動公園、豐原葫蘆墩公園等多處耶誕燈飾，相信不論是親子、情侶、夫妻，今年都可以在這裡感受到甜而不膩，台中亮起來的幸福感。
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