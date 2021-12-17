范雲獲賠8萬元　法院認證陳雪生嘲諷言論犯性騷

立法院去年審查監察院長陳菊人事案時，朝野立委在議場主席臺爆發衝突，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生用肚子頂撞她，涉性騷擾提告求償50萬。台北地院審理後認為，陳雪生事後說出性別嘲諷、貶抑的言論，符合性騷擾防治法相關規定，今（17）日判決須賠償范雲8萬元。
記者潘千詩／台北報導
2021-12-17 18:37:34
范雲主張，陳雪生用肚子撞她背部3次後，她說「很噁心、這是性騷擾」，陳雪生竟嘻笑回應「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」。她公開抗議後，陳雪生被媒體採訪時又說「我又不是餓死鬼」，范雲當場抗議「國民黨缺乏性評意識」，但在場人員默不作聲，陳雪生更辱罵她「神經病、往自己臉上貼金」；她主張，被陳雪生冒犯、不受尊重、羞辱及氣憤，精神求償50萬元。
陳雪生抗辯指，國民黨認為陳菊形象不適任監察院長職務，欲佔據主席臺，排班徹夜抗議；期間，范雲優先佔據主席臺正中央，當時陳曾請范離開但范不願意，雙方處於備戰狀態，陳則將雙手搭在另2位同黨立委李維德、陳以信肩上，就是避免身體接觸，但陳的腹部較突出，在陳抗中難免也肢體接觸，後因范雲的不實指控，陳在憤怒下講出，也為避免范雲移轉陳菊人事審查案的焦點。
法院調查後，認定陳雪生的肚子確有碰觸范雲的背，且陳雪生對於他人身體界線之分際應有所認識，經范雲表示不舒服後，卻講出性別嘲諷、貶抑的言論回應，已符合《性騷擾防治法》第2條第2款規定；審酌兩造為立委，言行事關公益，判准范雲的精神慰撫金8萬元。可上訴。