做公益推環保！ 新事、萬海攜手 贈外籍漁工1000個水壺
《四方報》報導，為了讓漁工們冬天有足夠的禦寒物資抵禦寒冬，長期服務外籍漁工的「新事社會服務中心」（以下簡稱新事）過去5年來每年都推出募集活動，連結社會愛心到港邊發放物資給漁工們。今年，觀察到外籍漁工習慣使用拋棄式寶特瓶，對自身健康和環境都有負面影響，讓新事決定攜手萬海慈善基金會、天河基金會等團體，首度發放水壺給漁工，希望能夠守護漁工身體健康，同時為環保盡一份心力。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-17 19:29:33｜2021-12-17 19:40:30
本次物資發放活動於16日、17日兩天在深澳、八斗子、正濱、野柳、富基等22個漁港展開。16日首站來到深澳漁港，漁工們8點左右就在瑞芳漁會下大排長龍，現場可以看到新事和萬海志工隊的工作人員們身著背心、頭戴聖誕帽，將水壺和防疫物資一一發放給漁工，過程中不忘向漁工們說聲「聖誕節快樂」，漁工們接過禮物時也向工作人員致謝，並開心與贈品合照。現場一名來自印尼東爪哇的漁工表示，自己一大早就來排隊，今年第一次收到水壺作為禮物，非常開心。
新事漁工組專員李正新表示，漁工們平常多習慣買罐裝寶特瓶水來喝，或是雇主就會提供罐裝水在船上，但是每喝一瓶就會衍生出一個垃圾，對環境有害，新事在進行外展服務的時候就發現港邊有不少空寶特瓶垃圾，因此萌生出贈送水壺的想法。他也指出，空寶特瓶不適合拿來喝熱水，可能會溶出塑化劑，對身體有害；使用寶特瓶水也可能衍生資源分配不均的問題，並且難以追蹤自己一天飲水量是否充足。
綜合這些因素，新事今年決定贈送漁工們2000cc的水壺，希望以此改變漁工喝水的習慣，守護他們的健康，同時也落實環保。水瓶上也都貼上鼓勵飲水之標語、感謝語、新事漁工組專員聯絡資訊，除對漁工進行健康飲水的提醒，也向其為台灣漁業的付出致謝，並提供一個隨時可安心求助的專線。李正新也特別感謝萬海慈善基金會贊助1000個水壺，讓這個「綠色福音」可以順利傳遞給漁工。
萬海慈善基金會活動企劃主任張家瑋表示，本次水壺贈送活動由新事、萬海慈善基金會、萬海航運和天河基金會一同協力促成，希望可以讓漁工辛苦工作之餘不忘補充足量水分，同時減少海洋垃圾的汙染。他表示，大家平常很少來到漁港，可能對於外籍移工真實的工作場域不太了解，今天剛好藉這個機會，帶著志工來這個地方了解漁工們的工作型態和需求，希望志工在傳遞水壺祝福的時候，抱持著一個感恩、關懷的心。
他表示，聖誕節將至，今年難得可以將聖誕節的氛圍帶來漁港，透過節慶將水壺和防疫物資作為禮物傳遞給漁工，希望移工來台灣工作之餘，也可以感受到台灣人給他們的一個溫暖。