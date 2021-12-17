寒冬送暖！新事冬衣募集第5年 逾4000名外籍漁工受惠
《四方報》報導，台灣的冬天對於來自東南亞的外籍漁工而言異常寒冷，習慣母國熱帶氣候、一卡皮箱就來台灣工作的他們，往往沒有攜帶足夠的禦寒衣物，入冬後因受寒而影響身體健康的情形屢見不鮮。長期服務外籍漁工的「新事社會服務中心」（以下簡稱新事）發起物資募集運動，呼籲社會大眾踴躍捐贈棉被、外套等衣物，並於昨（16）日和今（17）日出動中心的神父、社工、志工，聯合萬海志工隊前往北海岸22個漁港發放物資，期待能夠寒冬送暖，也陪外籍漁工過一個開心的聖誕節。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-17 19:31:17｜2021-12-17 19:41:56
新事深耕台灣50年，長期致力協助職場弱勢者，自2017年開始關懷台灣北海岸的外籍漁工，在身心、勞動權益上提供服務。在服務現場中，新事發現外籍漁工們多來自東南亞，幾乎沒有經歷過寒冬，少有準備冬衣的習慣，而即使知道有保暖需求，卻可能因要將薪水寄回鄉貼補家用、繳納仲介費等，身上少有多餘的錢購買保暖衣物，寒流來襲時只能穿著單薄的衣服出海。
有鑑於此，新事自2017年開始，每年都推動募集活動，希望使他們在金錢上的負擔減輕，也減少生病、不適的機會，在異鄉感受台灣的人情味。過去四年的冬衣送暖活動累計共已服務3449位印尼、越南、菲律賓等國家的外籍漁工，今年則預計有1000人受惠。
新事的漁工組專員李正新向《四方報》表示，今年原本目標設定是各類物資分別募集1000個，但因為疫情下各行各業景氣都受影響，因此實際募集到的與目標有落差，總計收到外套278件、棉被359個、發熱衣383件、毛巾480個、背心147個、面罩一人發兩個共2500個、酒精167個，水壺則在萬海慈善基金會贊助下達標1000個。
李正新表示，這兩天的活動在基隆市以及新北市共22個漁港展開，儘管募集到的物資量未達標，但新事仍盡量在每個漁港搭配一樣的東西來發放，避免同港漁工產生比較心理。發放物資之餘，新事也藉機和漁工建立聯繫管道、宣導最新法規資訊與相關權益認知，讓漁工們除了外在得到保暖物資外，同時增添更多對工作生活上的認知。現場工作人員們都戴上聖誕帽，發放物資時不忘向漁工們溫暖祝福「聖誕節快樂」，氣氛相當溫馨。
李正新表示，透過募集活動可以更貼近這些外籍漁工，「一般來講，我們都是重視他們的勞權，可是他們生活跟工作中的實際環境比較少受到關注，透過這些物資可以與漁工建立更緊密的連結，發揮更大的效益」。