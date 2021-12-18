彭佳慧花20元買「不能用的按摩券」 自認是兒子的偶像
素有「鐵肺」之稱的金曲歌后彭佳慧親子關係緊密，近來她上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒主持的節目《36題愛上你》時，提及孩子在家會幫她按摩，還自取店名叫「王家按按」、提供專屬「按摩券」讓媽媽使用，笑說：「我還滿喜歡他們幫我按摩，但我花20元買券，用掉一張後，就沒有再幫我按摩過了！」
記者侯家瑜/綜合報導
2021-12-18 11:30:00
熱愛音樂的彭佳慧小時候曾跟祖母開口想學鋼琴，卻被教訓說「飯都沒得吃了還學鋼琴」讓她十分受挫。唐綺陽聽了忍不住說：「啊！我真的太幸福了，我的惡夢就是小時候就有學，媽媽也把鋼琴買好在那邊，我死都不願意練。」彭佳慧聽了驚呼：「我好怕我女兒以後跟朋友講這段話！」
家中有國中、小的兒子與女兒，彭佳慧認為現在的孩子面對功課與未來壓力很大，她以自己親身體驗說：「如果懂得欣賞音樂，從音樂當中去可以找到一個很好、很棒的出口。」也因此鼓勵自己的兒子、女兒從小學習鋼琴或小提琴，甚至孩子還沒出生，鋼琴就已買好。彭佳慧自認是兒子的偶像：「他房間有貼我的海報。」兒子國小時，還跟她說過「媽媽，我今天考卷裡有你」，讓彭佳慧驚問「為什麼」，原來是學校老師在題目上用了母親的名號「鐵肺歌后彭佳慧的肺」同學還反問兒子說：「這是你媽，這題你應該會吧！」讓彭佳慧聽了瘋狂大笑。