東港漁會快打站送白米！失聯移工大讚要跟同鄉宣傳

《四方報》報導，中央流行疫情指揮中心開放失聯移工施打疫苗，強調「不通報、不查緝、不收費、不管制」四不原則，為刺激打氣，移民署行動關懷列車來到東港區漁會設立快打站，為港區移工和漁工們施打，還準備白米贈送施打的前130位移工，不少失聯移工也現身搶打疫苗。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-17 19:34:03
移民署南區事務大隊屏東縣服務站辦理行動服務，為推動「逾期停（居）留外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，加速提升疫苗施打覆蓋率，與屏東縣衛生局等公私部門，以及移民署屏東縣專勤隊與國境事務大隊高雄港國境事務隊等單位攜手合作，於昨（16）日商借東港區漁會場地設立疫苗快打站，完成接種前130人還送白米1包，希望鼓勵在臺外來人口都能趕快提升保護力，共同防堵疫情。
由於移工口耳相傳讓打氣熱絡，下午4點後湧現人潮，原定施打到5點，後來特地加班打到傍晚6點半。受到疫情影響，暫時無法返回越南的失聯移工阿文說，感謝屏東縣專勤隊協助他完成預約登記，而且很快就通知他今天就近前來施打疫苗， 同行友人經過屏東縣服務站人員現場核發統一證號，也當場就完成接種，兩人都開心的各拿1包白米離開，對於臺灣政府的便民及友善措施大力稱讚，直說要趕快跟同鄉宣傳。
屏東縣服務站主任黃仲傑表示，為了將逾期停（居）留外來人口納入我國防疫體系，而且我國疫苗供應量相當充足，移民署推動本次安心接種疫苗專案，實施期間至明年1月31日止，採取「不通報」、「不查處」、「不收費」及「不管制」的「四不原則」，已協助屏東縣超過300名逾期外來人口完成接種。