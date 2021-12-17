中二補選綠議員批市府不中立 盧秀燕：別拿公務員出氣
中二立委補選話題不斷，綠營台中市議員質疑市府行政不中立，包括顏家「817招待所」違建拆除牛步化、烏日風雨操場完工餐會僅顏寬恒到場、顏寬恒可借多個公園辦活動但林靜儀被拒絕、補選200多個投開票所只分配到104個監票名額。市長盧秀燕力挺下屬，強調公務人員不會拿自己的工作開玩笑，要議員莫拿公務員出氣。
記者顏幸如/台中報導
2021-12-17 19:44:53
中二選區立委補選即將於1月9日舉行，台中市議員陳世凱、林德宇、何敏誠今質疑台中市政府行政不中立，陳世凱點名沙鹿區公所，指顏寬恒辦活動可輕易借到場地，林靜儀卻借不到，借與不借的標準在哪？陳世凱說，之前他已指出沙鹿區公所出現行政不中立的情形，不料過了兩週，還是發生林靜儀借場地遭區公所拒絕的情事。
他再質詢南屯區公保地「817招待所」，違建拆除進度牛步化，都發局長黃文彬表示，違建已拆除中，會持續追蹤直到拆除為止。陳世凱再問，如果只要拆除中就符合規定，會不會拆到3年後局長都下台了，房子還沒拆完？市議員林德宇也指出，烏日南里里慶祝風雨操場完工，舉辦餐會，竟只有顏寬恒一個政治人物到場，連議員都不知道，是否太離譜？
陳世凱也質疑，中二選區立委補選共258個票所，他不解依規定每一投開票所應置監察員「至少2人」，並非「限定2人」，為何民政局長吳世瑋堅持只能派兩人，但候選人只分到104個可配置名額，將有154個投票所無法即時監控投開票情形。種種作為讓市民覺得，市府有行政不中立的疑慮卻不改進，對市府有更多不信任感。
盧秀燕罕見拉高分貝，強調若有行政不中立，可以立刻檢舉，市府會立刻查辦，「選舉不管是二軍、三軍、五軍相戰，不要拿公務員出氣。」此話引起陳世凱等人不滿，林德宇指有人就是站在紅線邊緣，呼籲盧秀燕要求大家奉法守法，不需揣摩上意。
盧秀燕說，政治人物來來去去，但公務人員工作是長久的，不會拿自己的工作開玩笑，她自己一再要求市府人員行政中立，也沒下令相關單位禁止民進黨民代參加活動，若有她就下台，若有人「黑白講」也要下台。