賴清德：四個公投如同四顆石頭、明天投下不同意搬開它們
公投明日登場，民進黨今（17）日晚間在凱達格蘭大道舉辦「台灣隊站出來 大步向前進」公投說明會。副總統賴清德登台致詞表示，這四項公投對台灣一點幫助也沒有，就像阻礙前進的四個石頭，明天無論如何大家都要把袖子捲起來、搬開石頭，一起出門投下四個不同意。
記者黃宣尹／台北報導
2021-12-17 19:43:43｜2021-12-17 20:36:01
賴清德今晚接續新竹市長林智堅登上凱道演說，他表示，四個公投如果任何一個通過，對台灣一定會帶來衝擊。特別是反萊豬公投，會影響企業未來的競爭力，也會影響台美關係。現在美豬已經開放快1年了，如果沒有理由突然把它擋下來，台灣就失信於美國、失信於國際社會，如果要讓台灣進一步進入國際社會，四個公投都要投下不同意票。
賴清德表示，這四個公投每一樣都在台灣社會紛紛擾擾超過20年，好不容易解決了，要立法的立法了、要推動的推動了、該興建的興建了，台灣社會有這麼多20年？台灣人一定要團結一起，千千萬萬不要再內耗下去。
賴清德說，台灣一定要開大門走大路，為年輕人開好路，讓他們未來能在國際社會跟人競爭。「在我看來，這四項公投對台灣一點幫助都沒有，而是阻擋台灣走入國際社會，就像四個石頭 一樣」。
賴清德說，他要再次懇求各位父老鄉親，明天無論如何，一定要把袖子捲起來，搬開四個石頭，讓台灣繼續發展、繼續繁榮，在國際社會跟人競爭。